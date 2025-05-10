Биткоин "пробил" рубеж в 100 000 долларов — что повлияло на рост курса

Мужчина держит биткоин. Фото: Freepik

На крипторынке снова вспышка: биткоин не просто приблизился к ключевому уровню, а превысил его. Цена флагманской криптовалюты в пиковый момент достигла 104 525 долл., а затем откорректировалась до 100 800 долл. Последний раз эти цифры на табло трейдеры видели еще в феврале. Впрочем, на этот раз рост имеет значительно более глубокие причины — и это не просто рыночная эйфория.

Как пишет Bloomberg, одним из главных катализаторов роста стала политика Федеральной резервной системы США. На последнем заседании ФРС постановила оставить учетную ставку на уровне 4,25-4,5%. Это решение рынки восприняли как сигнал о стабилизации денежно-кредитной политики, а значит — снижении рисков в среднесрочной перспективе.

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В таких условиях инвесторы охотнее вкладывают в рисковые активы. Традиционные инструменты, такие как акции технологических компаний и криптовалюты, оказались в фаворе. Биткоин в этом контексте выступает не только как спекулятивный актив, но и как своеобразное "безопасное убежище" для капитала.

Геополитика как драйвер: торговая сделка США — Великобритания

Другой фактор, который существенно изменил настроение рынка, — заявление Дональда Трампа о достижении предварительного торгового соглашения с Великобританией. Новые условия предусматривают ускорение таможенных процедур для американских товаров, а также снижение барьеров для импорта энергоносителей, сельхозпродукции и промышленных товаров.

Это первое масштабное соглашение после волны тарифных ограничений, которые США ввели в предыдущие годы. Ее подписание инвесторы восприняли как сигнал ослабления торгового напряжения, что автоматически запустило "risk-on" механизм на финансовых рынках: акции растут, золото дешевеет, доллар укрепляется, а криптовалюты получают новый импульс.

Кроме того, возобновление диалога между США и Китаем добавило уверенности рынкам. В таких условиях биткоин, как актив, не зависящий от национальных границ и пошлин, становится привлекательным инструментом для сохранения капитала.

Как менялась цена биткоина. Графика: Bloomberg

Спрос на крипту растет: сигналы с рынка опционов

Дополнительным подтверждением стабильного интереса к биткоину является активность на рынке деривативов. В частности, на бирже Deribit зафиксирован рост объемов торгов колл-опционами со страйком в 100 000 долл. Это указывает на высокие ожидания дальнейшего роста стоимости первой криптовалюты.

"Это свидетельствует о мощном спросе на цифровые активы, особенно на биткоин. Мы видим растущее количество покупателей. Биткоин невозможно обложить пошлиной, и он является независимым средством сохранения стоимости в периоды экономического стресса", — отметил генеральный партнер Pantera Capital Космо Цзян.

Ethereum не отстает: новое обновление и +11% за сутки

Параллельно с биткоином растет и второй гигант крипторынка — Ethereum. Его цена уже превысила 2 000 долл., прибавив более 11% за сутки. Причина - масштабное обновление Pectra в сети Ethereum, которое активирует 11 улучшений, включая новые функции смартконтрактов в кошельках, оптимизацию хранения данных для L2-решений и новый интерфейс для валидаторов.

Это делает Ethereum не только более интересным для разработчиков, но и придает больше фундаментального веса его цене на фоне рыночного оптимизма.

Долго ли продлится рост

На фоне усиления "аппетита к риску", макростабилизации в США и сигналов геополитической разрядки рынок криптовалют демонстрирует яркую динамику. Однако эксперты предостерегают: несмотря на оптимизм, криптовалюта остается волатильным активом, и новости или комментарии высокопоставленных чиновников могут мгновенно развернуть тренд.

Ethereum, в свою очередь, может получить дополнительный импульс благодаря обновлениям сети, укрепляющим его позиции в DeFi и NFT-секторах.

Пока же инвесторы празднуют очередную победу цифрового золота, и биткоин снова возвращает себе статус актива, к которому прислушиваются все — от частного трейдера до институционального игрока.

Отметим, аналитики банка Standard Chartered ожидают существенного роста биткоина. В частности, Джеффри Кендрик, который возглавляет исследовательский отдел цифровых активов, прогнозирует, что цена может достичь 120 000 долларов во втором квартале 2025 года. Кроме того, по его прогнозам, к концу 2025 года цена вырастет до 200 000 долларов.

А известный венчурный капиталист Тим Дрейпер высказал смелое предположение, что стоимость биткоина может стать "бесконечной" в долларах. Это заявление основывается на исторических прецедентах и текущих экономических тенденциях.