Біткоїн "пробив" рубіж в 100 000 доларів — що вплинуло на зростання курсу

Чоловік тримає біткоїн. Фото: Freepik

На крипторинку знову спалах: біткоїн не просто наблизився до ключового рівня, а перевищив його. Ціна флагманської криптовалюти у піковий момент сягнула 104 525 дол., а потім відкоригувалася до 100 800 дол.. Востаннє ці цифри на табло трейдери бачили ще в лютому. Втім, цього разу зростання має значно глибші причини — і це не просто ринкова ейфорія.

Як пише Bloomberg, одним із головних каталізаторів зростання стала політика Федеральної резервної системи США. На останньому засіданні ФРС ухвалила залишити облікову ставку на рівні 4,25-4,5%. Це рішення ринки сприйняли як сигнал про стабілізацію грошово-кредитної політики, а отже — зниження ризиків у середньостроковій перспективі.

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У таких умовах інвестори охочіше вкладають у ризикові активи. Традиційні інструменти, як-от акції технологічних компаній і криптовалюти, опинилися у фаворі. Біткоїн у цьому контексті виступає не лише як спекулятивний актив, а й як своєрідний "безпечний притулок" для капіталу.

Геополітика як драйвер: торгова угода США — Велика Британія

Інший фактор, який суттєво змінив настрій ринку, — заява Дональда Трампа про досягнення попередньої торговельної угоди з Великою Британією. Нові умови передбачають пришвидшення митних процедур для американських товарів, а також зниження бар’єрів для імпорту енергоносіїв, сільгосппродукції та промислових товарів.

Це перша масштабна угода після хвилі тарифних обмежень, які США запровадили у попередні роки. Її підписання інвестори сприйняли як сигнал послаблення торговельної напруги, що автоматично запустило "risk-on" механізм на фінансових ринках: акції зростають, золото дешевшає, долар укріплюється, а криптовалюти отримують новий імпульс.

Крім того, відновлення діалогу між США та Китаєм додало впевненості ринкам. У таких умовах біткоїн, як актив, що не залежить від національних кордонів і мит, стає привабливим інструментом для збереження капіталу.

Як змінювалась ціна біткоїна. Графіка: Bloomberg

Попит на крипту зростає: сигнали з ринку опціонів

Додатковим підтвердженням стабільного інтересу до біткоїна є активність на ринку деривативів. Зокрема, на біржі Deribit зафіксовано зростання обсягів торгів кол-опціонами зі страйком у 100 000 дол. Це вказує на високі очікування подальшого зростання вартості першої криптовалюти.

"Це свідчить про потужний попит на цифрові активи, особливо на біткоїн. Ми бачимо зростаючу кількість покупців. Біткоїн неможливо обкласти митом, і він є незалежним засобом збереження вартості у періоди економічного стресу", — зазначив генеральний партнер Pantera Capital Космо Цзян.

Ethereum не пасе задніх: нове оновлення і +11% за добу

Паралельно з біткоїном зростає й другий гігант крипторинку — Ethereum. Його ціна вже перевищила 2 000 дол., додавши понад 11% за добу. Причина — масштабне оновлення Pectra у мережі Ethereum, яке активує 11 поліпшень, включно з новими функціями смартконтрактів у гаманцях, оптимізацією зберігання даних для L2-рішень і новим інтерфейсом для валідаторів.

Це робить Ethereum не лише цікавішим для розробників, а й надає більше фундаментальної ваги його ціні на тлі ринкового оптимізму.

Чи довго триватиме зростання

На тлі посилення "апетиту до ризику", макростабілізації в США і сигналів геополітичної розрядки ринок криптовалют демонструє яскраву динаміку. Проте експерти застерігають: попри оптимізм, криптовалюта залишається волатильним активом, і новини чи коментарі високопосадовців можуть миттєво розвернути тренд.

Ethereum, зі свого боку, може отримати додатковий імпульс завдяки оновленням мережі, що зміцнюють його позиції в DeFi і NFT-секторах.

Поки ж інвестори святкують чергову перемогу цифрового золота, і біткоїн знову повертає собі статус активу, до якого прислухаються всі — від приватного трейдера до інституційного гравця.

Зазначимо, аналітики банку Standard Chartered очікують суттєвого зростання біткоїна. Зокрема, Джеффрі Кендрік, який очолює дослідницький відділ цифрових активів, прогнозує, що ціна може сягнути 120 000 доларів у другому кварталі 2025 року. Крім того, за його прогнозами, до кінця 2025 року ціна зросте до 200 000 доларів.

А відомий венчурний капіталіст Тім Дрейпер висловив сміливе припущення, що вартість біткоїна може стати "нескінченною" у доларах. Ця заява ґрунтується на історичних прецедентах та поточних економічних тенденціях.