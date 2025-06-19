Украина создает собственную LLM — на что способна национальная языковая модель

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: FEDOROV/Telegram

Украина делает амбициозный шаг в сфере искусственного интеллекта, начав разработку собственной большой языковой модели (LLM). Этот проект, инициированный Министерством цифровой трансформации (Минцифры) в партнерстве с компанией "Киевстар", призван создать ИИ, который будет глубоко понимать украинский контекст, язык и культуру. Цель — не только технологический прорыв, но и укрепление цифровой безопасности, экономического роста и инновационного потенциала страны.

В условиях стремительного развития искусственного интеллекта государство, которое не контролирует свои данные, рискует потерять суверенитет в цифровой сфере. Поэтому создание украинской LLM — это не просто технологический прорыв, а элемент цифровой безопасности, подчеркивают в Минцифры.

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"Эта модель станет базой для создания новых продуктов на основе искусственного интеллекта — от цифровых ассистентов до автоматизированных сервисов в государстве", — заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации инициативы.

Кто и как будет разрабатывать

Проект стартовал с подписания меморандума между Минцифры и Киевстар, который выступает стратегическим партнером и инвестором. Компания будет отвечать за техническую разработку, обучение модели и создание экспертизы.

"Киевстар будет заниматься разработкой, строить экспертизу и обучать эту модель", — пояснил Федоров.

Для работы над моделью привлекут команду из 10-15 технических специалистов и 30-40 лингвистов, которые обеспечат качественное обучение на уникальном наборе украиноязычных данных. По словам директора по разработке цифровых продуктов Киевстар Михаила Нестора, бюджет проекта оценивается в 1,5-2 миллиона долларов, что сопоставимо с аналогичным проектом в Казахстане.

"Реализация подобного проекта в Казахстане стоила Veon 1,5-2 млн долл. В Украине мы ориентируемся на такую же сумму", — отметил Нестор.

График и доступность

Проект рассчитан на 9 месяцев активной разработки. После этого — бета-тестирование до одного года. В течение этого периода модель будет бесплатной для государственных структур, университетов и неприбыльных организаций.

"Первую версию планируем презентовать до конца 2025 года", — уточнил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, сообщает Forbes Ukraine.

Модель будет опенсорсной — то есть открытой для разработчиков. Ее можно будет интегрировать в государственные сервисы, такие как Дія, или использовать для создания собственных ИИ-продуктов.

"Мы уже рассматриваем ее интеграцию в ИИ-ассистента на портале "Дія", — добавил Борняков.

Что даст модель стране

Украинская языковая модель станет катализатором для развития технологического сектора. Она откроет возможности для создания тысяч новых ИИ-продуктов: от виртуальных ассистентов, подобных ChatGPT, до инструментов для автоматического перевода или анализа данных.

"Национальная модель будет доступнее, дешевле и безопаснее, ведь данные будут храниться в Украине. Она лучше будет учитывать наш язык, историю и культурный контекст", — отметил Федоров.

Также модель поможет избегать манипуляций, которые могут случаться в ответах иностранных ИИ-продуктов.

"Для нас критически важно иметь контроль над ИИ, который понимает украинские реалии", — подчеркнул министр.

Как сообщалось, приложение Gemini теперь может выполнять рутинные задачи по расписанию, освобождая пользователей от ежедневных хлопот. Это обновление является логичным шагом в развитии Gemini, что соответствует обещаниям, озвученным на конференции I/O.

Также мы писали, что Google выпустила приложение AI Edge Gallery, позволяющее использовать модели искусственного интеллекта офлайн непосредственно на вашем смартфоне. Этот инструмент уже доступен для загрузки на Android через Google Play, а вскоре появится и для устройств на iOS.