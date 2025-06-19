Україна створює власну LLM — на що здатна національна мовна модель

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: FEDOROV/Telegram

Україна робить амбітний крок у сфері штучного інтелекту, розпочавши розробку власної великої мовної моделі (LLM). Цей проєкт, ініційований Міністерством цифрової трансформації (Мінцифри) у партнерстві з компанією "Київстар", покликаний створити ШІ, який глибоко розумітиме український контекст, мову та культуру. Мета — не лише технологічний прорив, а й зміцнення цифрової безпеки, економічного зростання та інноваційного потенціалу країни.

В умовах стрімкого розвитку штучного інтелекту держава, що не контролює свої дані, ризикує втратити суверенітет у цифровій сфері. Тому створення української LLM — це не просто технологічний прорив, а елемент цифрової безпеки, підкреслюють у Мінцифри.

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"Ця модель стане базою для створення нових продуктів на основі штучного інтелекту — від цифрових асистентів до автоматизованих сервісів у державі", — заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації ініціативи.

Хто і як розроблятиме

Проєкт стартував із підписання меморандуму між Мінцифри та Київстаром, який виступає стратегічним партнером та інвестором. Компанія відповідатиме за технічну розробку, навчання моделі та створення експертизи.

"Київстар буде займатися розробкою, будувати експертизу і навчати цю модель", — пояснив Федоров.

Для роботи над моделлю залучать команду з 10-15 технічних спеціалістів і 30-40 лінгвістів, які забезпечать якісне навчання на унікальному наборі україномовних даних. За словами директора з розробки цифрових продуктів Київстар Михайла Нестора, бюджет проєкту оцінюють у 1,5-2 мільйони доларів, що зіставно з аналогічним проєктом у Казахстані.

"Реалізація подібного проєкту в Казахстані коштувала Veon 1,5-2 млн дол. В Україні ми орієнтуємося на таку ж суму", — зазначив Нестор.

Графік і доступність

Проєкт розраховано на 9 місяців активної розробки. Після цього — бета-тестування до одного року. Протягом цього періоду модель буде безплатною для державних структур, університетів та неприбуткових організацій.

"Першу версію плануємо презентувати до кінця 2025 року", — уточнив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, повідомляє Forbes Ukraine.

Модель буде опенсорсною — тобто відкритою для розробників. Її можна буде інтегрувати в державні сервіси, такі як "Дія", чи використовувати для створення власних ШІ-продуктів.

"Ми вже розглядаємо її інтеграцію в ШІ-асистента на порталі "Дія", — додав Борняков.

Що дасть модель країні

Українська мовна модель стане каталізатором для розвитку технологічного сектору. Вона відкриє можливості для створення тисяч нових ШІ-продуктів: від віртуальних асистентів, подібних до ChatGPT, до інструментів для автоматичного перекладу чи аналізу даних.

"Національна модель буде доступнішою, дешевшою та безпечнішою, адже дані зберігатимуться в Україні. Вона краще враховуватиме нашу мову, історію та культурний контекст", — наголосив Федоров.

Також модель допоможе уникати маніпуляцій, які можуть траплятися у відповідях іноземних ШІ-продуктів.

"Для нас критично важливо мати контроль над ШІ, який розуміє українські реалії", — підкреслив міністр.

Як повідомлялось, застосунок Gemini тепер може виконувати рутинні завдання за розкладом, звільняючи користувачів від щоденних клопотів. Це оновлення є логічним кроком у розвитку Gemini, що відповідає обіцянкам, озвученим на конференції I/O.

Також ми писали, що Google випустила застосунок AI Edge Gallery, що дає змогу використовувати моделі штучного інтелекту офлайн безпосередньо на вашому смартфоні. Цей інструмент уже доступний для завантаження на Android через Google Play, а незабаром з'явиться і для пристроїв на iOS.