Военные облигации в Дії 2024 – как они обновились в декабре

В Дії есть новые военные облигации — сколько можно заработать
Теперь в Дії для украинцев доступны новые военные облигации. Их назвали в честь двух украинских городов, которые находятся под российской оккупацией — Скадовска и Угледара.
Сделать инвестиции в новые облигации граждане могут с декабря 2024 года, написал в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Облигациям установили следующие ставки и даты выплат:
- Угледар: ставка от 15,6%, дата выплаты – 29 апреля 2026 года;
- Скадовск: ставка от 16,4%, дата выплаты — 07 апреля 2027
"Когда приобретаете военные облигации, помогаете обеспечить военных техникой, едой и медикаментами, а еще поддерживаете экономику страны", — написал Федоров.
Как стать владельцем облигаций в Дії
Для этого нужно проделать простые шаги. Так, сначала необходимо авторизоваться в Дії, после чего:
- на стартовом экране выбрать "военные облигации";
- кликнуть на понравившуюся вам облигацию и выбираете партнера;
- подписываете и оплачиваете.
Облигации отразятся на счете через три рабочих дня после покупки
Что такое военные облигации
Это инструмент госдолга, его выпускают, чтобы профинансировать нацоборону. Такими облигациями, помимо прочего, могут заинтересоваться и инвесторы, нуждающиеся в стабильном заработке с долгосрочной перспективой.
Напомним, мы уже рассказывали, как благодаря военным облигациям украинцы могут обеспечить себе достойную пенсию. Но при этом следует знать, как правильно инвестировать в облигации, чтобы в будущем получать стабильный доход.
Также мы писали, в какие облигации сейчас лучше инвестировать украинцам. Интересно, что среди всех доступных ОВГЗ заработать в январе 2025 можно только на одном виде.
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