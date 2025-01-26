Дональд Трамп подписал указ о регулировании криптовалют — что изменится

Монета криптовалюты Bitcoin в руке. Фото: Unsplash

В четверг, 23 января, новоизбранный президент США Дональд Трамп подписал указ о создании рабочей группы для разработки новых правил регулирования криптовалютных активов. Его шаг свидетельствует, что криптосообщество не зря ожидало реформирования политики США в отношении криптовалют.

Об этом пишет Reuters.

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Что предусматривает указ

Указ также предусматривает защиту банковских услуг для криптокомпаний, отвечая на заявления индустрии, что регуляторы якобы заставляли банки прекращать сотрудничество с такими компаниями, хотя регуляторы эти обвинения отрицают. Кроме того, документ запрещает создание цифровых валют центрального банка (CBDC) в США, которые могли бы конкурировать с существующими криптовалютами.

В рамках нового регулирования указано, что рабочая группа, в которую войдут министр финансов, главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), а также другие руководители ведомств, должна разработать регуляторную структуру для цифровых активов. Это касается и стейблкоинов — криптовалют, обычно привязанных к доллару США.

Кроме того, группа будет оценивать возможность создания и управления национальным цифровым запасом активов, потенциально сформированным из криптовалют, конфискованных правительством в результате правоприменительных мер.

"Этот указ является переломным моментом в политике США в отношении цифровых активов", — прокомментировал Натан МакКоли, генеральный директор Anchorage Digital.

Он также подчеркнул, что администрация Трампа впервые делает значительный шаг к созданию четких и последовательных правил для индустрии.

Если новые положения будут реализованы соответствующими регуляторами, это может вывести криптовалюты на новый уровень, считают эксперты. Индустрия в течение многих лет подчеркивала, что действующие правила в США не соответствуют специфике криптовалют, и призывала к созданию новых, которые бы четко определяли статус токенов — как ценных бумаг, товаров или других категорий.

В дополнение к этим изменениям, указ Трампа также заставил Комиссию по ценным бумагам пересмотреть рекомендации, которые затрудняли хранение криптоактивов для некоторых компаний. Это, по мнению криптоиндустрии, тормозило внедрение цифровых активов.

Аналитики отмечают, что для полной реализации инициативы может потребоваться одобрение Конгресса, хотя есть варианты создания резервов через имеющиеся фонды Министерства финансов США.

Этот указ стал сигналом поддержки криптовалютного рынка, который ожидал активных действий новой администрации.

Напомним, криптосообщество разочаровалось речью Дональда Трампа на инаугурации. Ни одного слова не прозвучало о цифровых активах, что вызвало сомнения относительно заинтересованности администрации президента США в криптоактивах.

Также мы писали, что вместе с Дональдом Трампом его жена Мелания Трамп объявила о запуске своей криптовалюты. $MELANIA в первые часы достигла рыночной капитализации в размере 5 млрд долларов.