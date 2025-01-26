Дональд Трамп підписав указ про регулювання криптовалют — що зміниться

Монета криптовалюти Bitcoin у руці. Фото: Unsplash

У четвер, 23 січня, новообраний президент США Дональд Трамп підписав указ про створення робочої групи для розробки нових правил регулювання криптовалютних активів. Його крок свідчить, що криптоспільнота недарма очікувала реформування політики США щодо криптовалют.

Про це пише Reuters.

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Що передбачає указ

Указ також передбачає захист банківських послуг для криптокомпаній, відповідаючи на заяви індустрії про те, що регулятори нібито змушували банки припиняти співпрацю з такими компаніями, хоча регулятори ці звинувачення заперечують. Крім того, документ забороняє створення цифрових валют центрального банку (CBDC) у США, які могли б конкурувати з наявними криптовалютами.

У рамках нового регулювання вказано, що робоча група, до якої увійдуть міністр фінансів, голови Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) і Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), а також інші очільники відомств, має розробити регуляторну структуру для цифрових активів. Це стосується і стейблкоїнів — криптовалют, зазвичай прив'язаних до долара США.

Крім того, група буде оцінювати можливість створення та управління національним цифровим запасом активів, потенційно сформованим з криптовалют, конфіскованих урядом у результаті правозастосовних заходів.

"Цей указ є переломним моментом у політиці США щодо цифрових активів", — прокоментував Натан МакКолі, генеральний директор Anchorage Digital.

Він також наголосив, що адміністрація Трампа вперше робить значний крок до створення чітких і послідовних правил для індустрії.

Якщо нові положення будуть реалізовані відповідними регуляторами, це може вивести криптовалюти на новий рівень, вважають експерти. Індустрія протягом багатьох років наголошувала, що чинні правила у США не відповідають специфіці криптовалют, і закликала до створення нових, які б чітко визначали статус токенів — як цінних паперів, товарів чи інших категорій.

На додаток до цих змін, указ Трампа також змусив Комісію з цінних паперів переглянути рекомендації, які ускладнювали зберігання криптоактивів для деяких компаній. Це, на думку криптоіндустрії, гальмувало впровадження цифрових активів.

Аналітики зазначають, що для повної реалізації ініціативи може знадобитися схвалення Конгресу, хоча є варіанти створення резервів через наявні фонди Міністерства фінансів США.

Цей указ став сигналом підтримки криптовалютного ринку, який очікував активних дій нової адміністрації.

Нагадаємо, криптоспільнота розчарувалася промовою Дональда Трампа на інавгурації. Жодного слова не пролунало про цифрові активи, що викликало сумніви щодо зацікавленості адміністрації президента США у криптоактивах.

Також ми писали, що разом із Дональдом Трампом його дружина Меланія Трамп оголосила про запуск своєї криптовалюти. $MELANIA у перші години досягла ринкової капіталізації в розмірі 5 млрд доларів.