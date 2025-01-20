Мемкоїни Дональда та Меланії Трамп вразили криптосвіт — скільки зараз коштують монети

Перша леді США Меланія Трамп. Фото: @MELANIATRUMP/x.com

Вихідні, що пройшли з 18-19 січня 2025 року, вразили всю криптоспільноту. Яскравий дебют показав мемкоїн Дональда Трампа прямо перед його інавгурацією — монета різко зросла в ціні. Слідом за новообраним президентом США перша леді Меланія Трамп оголосила про запуск власної криптовалюти $MELANIA, яка у перші години досягла ринкової капіталізації у 5 млрд доларів.

Про це перша леді США повідомила в X.

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Згідно з даними Forbes, ціна монети стрімко зросла до 5 доларів за токен, а ринкова капіталізація перевищила 5 млрд доларів. Меланія особисто закликала трейдерів інвестувати у її проєкт.

Після запуску мемкоїн Дональда Трампа миттєво став сенсацією, досягнувши ринкової вартості у 14 мільярдів доларів та потрапивши до рейтингу двадцяти криптовалют за капіталізацією. Однак радість була недовгою.

Дебют монети Меланії завдав серйозного удару по $TRUMP. Вже за кілька хвилин після її оголошення токен Трампа втратив майже 40% своєї вартості. Зараз криптовалюта змогла трохи вирівнятися на рівні 57,74 долара станом на 20 січня о 08:46 — з моменту оголошення про монету першої леді США падіння становить вже приблизно 23%.

Мемкоїн Дональда Трампа обвалився після запуску криптовалюти Меланії Трамп. Фото: скриншот

Багато трейдерів, які раніше інвестували у $TRUMP, почали масово продавати його, щоб вкластися у перспективний $MELANIA. Експерти відзначають, що ринкова капіталізація $TRUMP знизилася на 7,5 млрд доларів лише за 10 хвилин після появи нової монети.

"Це виходить за рамки розумного. Менше ніж за 48 годин після запуску $TRUMP монета втратила 7,5 млрд доларів ринкової вартості за 10 хвилин через дебют токена Меланії Трамп. Це було викликано масовими ордерами на продаж", — написали аналітики Kobeissi Letter.

Станом на 20 січня о 10:59 вартість однієї монети $MELANIA становить 10,96 долара.

Вартість мемкоїна Меланії Трамп станом на 20 січня. Фото: скриншот

Девід Сакс, радник Трампа з питань криптовалют, нещодавно заявив, що ера терору проти крипти закінчилася, натякаючи на новий етап інновацій у криптовалютній сфері в США. У будь-якому разі запуск $TRUMP і $MELANIA викликав великий ажіотаж та дискусії у спільноті, закріпивши вплив родини Трампів на крипторинку.

Нагадаємо, Дональд Трамп представив свій мемкоїн $TRUMP. На піку монета зросла у ціні до 23,03 долара, з ринковою капіталізацією, оціненою на рівні 4,28 млрд доларів.

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