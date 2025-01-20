Мемкоины Дональда и Мелании Трамп поразили криптомир — сколько сейчас стоят монеты

Первая леди США Мелания Трамп. Фото: @MELANIATRUMP/x.com

Выходные, прошедшие с 18-19 января 2025 года, поразили все криптосообщество. Яркий дебют показал мемкоин Дональда Трампа прямо перед его инаугурацией — монета резко выросла в цене. Вслед за новоизбранным президентом США первая леди Мелания Трамп объявила о запуске собственной криптовалюты $MELANIA, которая в первые часы достигла рыночной капитализации в 5 млрд долларов.

Об этом первая леди США сообщила в X.

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Согласно данным Forbes, цена монеты стремительно выросла до 5 долларов за токен, а рыночная капитализация превысила 5 млрд долларов. Мелания лично призвала трейдеров инвестировать в ее проект.

После запуска мемкоин Дональда Трампа мгновенно стал сенсацией, достигнув рыночной стоимости в 14 миллиардов долларов и попав в рейтинг двадцати криптовалют по капитализации. Однако радость была недолгой.

Дебют монеты Мелании нанес серьезный удар по $TRUMP. Уже через несколько минут после ее объявления токен Трампа потерял почти 40% своей стоимости. Сейчас криптовалюта смогла немного выровняться на уровне 57,74 доллара по состоянию на 20 января в 08:46 — с момента объявления о монете первой леди США падение составляет уже примерно 23%.

Мемкоин Дональда Трампа обвалился после запуска криптовалюты Мелании Трамп. Фото: скриншот

Многие трейдеры, которые ранее инвестировали в $TRUMP, начали массово продавать его, чтобы вложиться в перспективный $MELANIA. Эксперты отмечают, что рыночная капитализация $TRUMP снизилась на 7,5 млрд долларов всего за 10 минут после появления новой монеты.

Это выходит за рамки разумного. Менее чем за 48 часов после запуска $TRUMP монета потеряла 7,5 млрд долларов рыночной стоимости за 10 минут из-за дебюта токена Мелании Трамп. Это было вызвано массовыми ордерами на продажу", — написали аналитики Kobeissi Letter.

По состоянию на 20 января в 10:59 стоимость одной монеты $MELANIA составляет 10,96 доллара.

Стоимость мемокоина Мелании Трамп по состоянию на 20 января. Фото: скриншот

Дэвид Сакс, советник Трампа по вопросам криптовалют, недавно заявил, что эра террора против крипты закончилась, намекая на новый этап инноваций в криптовалютной сфере в США. В любом случае запуск $TRUMP и $MELANIA вызвал большой ажиотаж и дискуссии в сообществе, закрепив влияние семьи Трампов на крипторынок.

Напомним, Дональд Трамп представил свой мемкоин $TRUMP. На пике монета выросла в цене до 23,03 доллара, с рыночной капитализацией, оцененной на уровне 4,28 млрд долларов.

Также мы писали, что инвестиции могут стать перспективным направлением для получения дохода. Существует много вещей на рынке, в которые можно вкладывать деньги, но некоторые из них характеризуются повышенными рисками и могут привести к потерям.