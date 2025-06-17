Почему инвесторы выводят капитал из США в 2025 году — причины и последствия для мира

Флаг США. Фото: Freepik

Политика Дональда Трампа, в частности введение масштабных пошлин, стала катализатором для оттока капитала с американских рынков в 2025 году. Непредсказуемость торговых решений администрации США вызвала резкое падение доллара на 9%, достигнув трехлетнего минимума, и стагнацию американских акций.

Индекс S&P 500 вырос всего на 2% за год, тогда как европейский Stoxx Europe 600 прибавил 9%, пишет Reuters. Давление на рынки усилилось из-за закона о налогах, который может увеличить долг США на 2,4 трлн долл. в течение следующего десятилетия.

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"Дефицит становится все хуже, и недопустимо занимать такими темпами", — отмечает Сет Бернстайн, гендиректор AllianceBernstein, управляющий активами на 780 млрд долл.

Европа привлекает инвесторов: немецкий план на 1 трлн евро

Европейские рынки становятся новым магнитом для капитала благодаря стабильности и амбициозным экономическим инициативам. Германия инвестирует 1 трлн евро в оборону и инфраструктуру, что поддерживает рост европейских акций. В мае европейские фонды привлекли 21 млрд долл., доведя общий приток капитала с начала года до 82,5 млрд долл. — это максимум за четыре года.

"Сначала инвесторы обратили внимание на оценки стоимости акций в Европе, но теперь этот переход подпитывается изменением настроений. Действия администрации США и риск замедления фондовых рынков могут стать началом среднесрочной тенденции", — объясняет главный европейский стратег Morningstar Майкл Филд.

Азия и Латинская Америка: новые безопасные гавани

Пока США теряют позиции, азиатские рынки и страны Латинской Америки набирают обороты. Индекс MSCI АТР вырос на 10%, тогда как MSCI США показал лишь 2,7% роста.

"Многие азиатские экономики несут более легкую фискальную нагрузку, что позволяет сохранять доходность облигаций стабильной, а доверие инвесторов — неизменным", — подчеркнул основатель Emmer Capital Partners Маниш Райчаудхури.

Развивающиеся рынки также привлекают инвесторов. В мае 292 ETF этих рынков привлекли 3,6 млрд долл., а общий приток за год составил 11,1 млрд долл. Латинская Америка выделяется как стабильный регион, где инвесторы ищут защиту от глобальных потрясений.

Ослабление доллара и кризис гособлигаций

Ослабление доллара и распродажа американских казначейских облигаций подорвали их репутацию как защитных активов. Инвесторы все чаще выбирают рынки с укрепляющимися валютами и более низкими процентными ставками.

Так, канадский пенсионный фонд Caisse de dépôt et placement du Québec, например, сокращает долю США (40% портфеля) в пользу Великобритании, Франции и Германии.

Что ждет инвесторов: риски и возможности

Рост долга США, торговая нестабильность и ослабление доллара создают риски для американских рынков. В то же время Европа и Азия открывают новые возможности благодаря экономическим реформам и стабильным валютам. Аналитики советуют инвесторам диверсифицировать портфели, обращая внимание на развивающиеся рынки и европейские активы.

Как сообщалось, американский доллар, который долгое время был главной мировой резервной валютой, сейчас заметно сдает позиции. Ведущие банки с Уолл-стрит, такие как Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs, публично предупреждают о потенциальном системном ослаблении доллара в ближайшее время.

Также отметим, что мировая экономика, которая лишь недавно демонстрировала признаки стабилизации, снова сталкивается со значительными трудностями. Согласно последнему отчету, Всемирный банк существенно снизил свои прогнозы роста глобального ВВП. Это свидетельствует об ожидаемых самых низких темпах экономического развития за последние десятилетия.