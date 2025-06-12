Світовий банк попередив — глобальну економіку чекає найслабше зростання з 60-х років

Дональд Трамп. Фото:whitehouse.gov

Світова економіка, яка ще недавно здавалася на порозі стабілізації, знову опинилася в зоні турбулентності. Світовий банк у своєму останньому звіті різко погіршив прогнози зростання глобального валового внутрішнього продукту (ВВП), попереджаючи про найслабші темпи економічного розвитку за останні десятиліття.

Основною причиною економісти Світового банку називають міжнародні торговельні конфлікти, які посилилися після запровадження нових тарифів США за адміністрації Дональда Трампа, пише Reuters. За словами провідних економістів, у 2025 році світ опиниться в зоні "найповільнішого розвитку з 60-х років минулого століття". Це вже не гіпотеза, а реальна тенденція, зумовлена комбінацією геополітичних зрушень, тарифних війн і посиленої інфляції.

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"Лише шість місяців тому здавалося, що очікується "м’яка посадка" для світової економіки. Але цей момент безповоротно втрачено", — зазначають експерти.

Торговельні війни: як тарифи руйнують зростання

Міжнародна торгівля, яка десятиліттями слугувала двигуном економічного прогресу, стала жертвою політичних рішень. Нові 10-відсоткові тарифи США на імпорт із більшості країн, а також анонсовані підвищення, які поки відкладені до липня 2025 року, створили невизначеність і скоротили торговельні потоки.

За прогнозами Світового банку, у 2025 році глобальне зростання торгівлі становитиме лише 1,8%, що вдвічі нижче за показники 2024 року та значно поступається 5,9% у 2000-х роках. Це уповільнення безпосередньо впливає на економічне зростання, адже торгівля забезпечує доступ до ринків, технологій і капіталу.

"Цього року потрясіння скоротять темпи зростання світового ВВП на 2,4%, до найслабшого показника за 17 років, якщо не враховувати глобальні рецесії", — підкреслюють економісти.

Хто постраждає найбільше

Найбільший удар припаде на найбідніші країни та ринки, що розвиваються. Звіт Світового банку прогнозує, що до 2027 року ВВП на душу населення в найбідніших країнах буде на 6% нижчим за допандемічний рівень. Для повного відновлення цим країнам знадобиться до двох десятиліть.

Прогнози для розвинених економік також невтішні:

США — зростання ВВП у 2025 році становитиме лише 1,4%;

Єврозона та Японія — економічне зростання сповільниться до 0,7%;

ринки, що розвиваються — прогноз знижено до 3,8%.

Ці цифри відображають глобальну тенденцію: середнє зростання світового ВВП до 2027 року становитиме лише 2,5%, що є найнижчим показником за будь-яке десятиліття з 1960-х років.

Інфляція та демографічні виклики

Окрім торговельних проблем, світова економіка стикається з підвищенням інфляції. Світовий банк прогнозує, що у 2025 році глобальна інфляція досягне 2,9%, що вище допандемічного рівня. Причина — зростання тарифів і напруженість на ринках праці, спричинена демографічними зсувами, зокрема старінням населення в багатьох країнах.

Ці фактори ускладнюють відновлення економічного зростання та створюють додатковий тиск на уряди, які змушені балансувати між стимулюванням економіки та контролем інфляції.

Що можна зробити

Економісти Світового банку наголошують, що кризу ще можна відвернути, якщо діяти швидко і скоординовано. Вони пропонують три ключові кроки:

Відновлення торговельних відносин. Зменшення тарифів і сприяння вільній торгівлі можуть пожвавити глобальні ринки. Фіскальна дисципліна. Урядам необхідно оптимізувати бюджетні витрати, щоб уникнути боргових криз. Створення робочих місць. Інвестиції в освіту та інфраструктуру допоможуть адаптуватися до демографічних змін і підвищити продуктивність.

"Завдяки рішучим діям уряди можуть відновити темпи скорочення бідності та забезпечити підвищення рівня життя для наступного покоління", — підкреслюють у Світовому банку.

Раніше Трамп висловив серйозне занепокоєння щодо можливого економічного обвалу для США. Він підкреслив, що такий сценарій може стати реальністю, якщо судові рішення скасують запроваджені ним мита на товари з інших країн.

Також ми розповідали, хто входить у п’ятірку держав за рівнем ВВП. Цей рейтинг динамічно змінюється, відображаючи швидкі темпи економічного зростання деяких країн. Вищий ВВП, як правило, свідчить про багатшу та фінансово стабільнішу державу.