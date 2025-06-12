Всемирный банк предупредил — глобальную экономику ждет самый слабый рост с 60-х годов

Дональд Трамп. Фото:whitehouse.gov

Мировая экономика, которая еще недавно казалась на пороге стабилизации, вновь оказалась в зоне турбулентности. Всемирный банк в своем последнем отчете резко ухудшил прогнозы роста глобального валового внутреннего продукта (ВВП), предупреждая о самых слабых темпах экономического развития за последние десятилетия.

Основной причиной экономисты Всемирного банка называют международные торговые конфликты, которые усилились после введения новых тарифов США при администрации Дональда Трампа, пишет Reuters. По словам ведущих экономистов, в 2025 году мир окажется в зоне "самого медленного развития с 60-х годов прошлого века". Это уже не гипотеза, а реальная тенденция, обусловленная комбинацией геополитических сдвигов, тарифных войн и усиленной инфляции.

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"Всего шесть месяцев назад казалось, что ожидается "мягкая посадка" для мировой экономики. Но этот момент безвозвратно упущен", — отмечают эксперты.

Торговые войны: как тарифы разрушают рост

Международная торговля, которая десятилетиями служила двигателем экономического прогресса, стала жертвой политических решений. Новые 10-процентные тарифы США на импорт из большинства стран, а также анонсированные повышения, которые пока отложены до июля 2025 года, создали неопределенность и сократили торговые потоки.

По прогнозам Всемирного банка, в 2025 году глобальный рост торговли составит лишь 1,8%, что вдвое ниже показателей 2024 года и значительно уступает 5,9% в 2000-х годах. Это замедление непосредственно влияет на экономический рост, ведь торговля обеспечивает доступ к рынкам, технологиям и капиталу.

"В этом году потрясения сократят темпы роста мирового ВВП на 2,4%, до самого слабого показателя за 17 лет, если не учитывать глобальные рецессии", — подчеркивают экономисты.

Кто пострадает больше всего

Наибольший удар придется на самые бедные страны и развивающиеся рынки. Отчет Всемирного банка прогнозирует, что к 2027 году ВВП на душу населения в беднейших странах будет на 6% ниже допандемического уровня. Для полного восстановления этим странам понадобится до двух десятилетий.

Прогнозы для развитых экономик также неутешительны:

США — рост ВВП в 2025 году составит лишь 1,4%;

Еврозона и Япония — экономический рост замедлится до 0,7%;

развивающиеся рынки — прогноз снижен до 3,8%.

Эти цифры отражают глобальную тенденцию: средний рост мирового ВВП к 2027 году составит лишь 2,5%, что является самым низким показателем за любое десятилетие с 1960-х годов.

Инфляция и демографические вызовы

Кроме торговых проблем, мировая экономика сталкивается с повышением инфляции. Всемирный банк прогнозирует, что в 2025 году глобальная инфляция достигнет 2,9%, что выше допандемического уровня. Причина — рост тарифов и напряженность на рынках труда, вызванная демографическими сдвигами, в частности старением населения во многих странах.

Эти факторы затрудняют восстановление экономического роста и создают дополнительное давление на правительства, которые вынуждены балансировать между стимулированием экономики и контролем инфляции.

Что можно сделать

Экономисты Всемирного банка отмечают, что кризис еще можно предотвратить, если действовать быстро и скоординировано. Они предлагают три ключевых шага:

Восстановление торговых отношений. Уменьшение тарифов и содействие свободной торговле могут оживить глобальные рынки. Фискальная дисциплина. Правительствам необходимо оптимизировать бюджетные расходы, чтобы избежать долговых кризисов. Создание рабочих мест. Инвестиции в образование и инфраструктуру помогут адаптироваться к демографическим изменениям и повысить производительность.

"Благодаря решительным действиям правительства могут восстановить темпы сокращения бедности и обеспечить повышение уровня жизни для следующего поколения", — подчеркивают во Всемирном банке.

Ранее Трамп выразил серьезное беспокойство относительно возможного экономического обвала для США. Он подчеркнул, что такой сценарий может стать реальностью, если судебные решения отменят введенные им пошлины на товары из других стран.

Также мы рассказывали, кто входит в пятерку государств по уровню ВВП. Этот рейтинг динамично меняется, отражая быстрые темпы экономического роста некоторых стран. Более высокий ВВП, как правило, свидетельствует о более богатом и финансово стабильном государстве.