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Головна Інвестиції США втратили довіру інвесторів — куди переорієнтовується капітал

США втратили довіру інвесторів — куди переорієнтовується капітал

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Дата публікації: 17 червня 2025 10:32
Чому інвестори виводять капітал із США у 2025 році — причини та наслідки для світу
Прапор США. Фото: Freepik
Ключові моменти Європа приваблює інвесторів: німецький план на 1 трлн євро Азія та Латинська Америка: нові безпечні гавані Ослаблення долара та криза держоблігацій Що чекає на інвесторів: ризики та можливості

Політика Дональда Трампа, зокрема введення масштабних мит, стала каталізатором для відтоку капіталу з американських ринків у 2025 році. Непередбачуваність торгових рішень адміністрації США спричинила різке падіння долара на 9%, досягнувши трирічного мінімуму, та стагнацію американських акцій. 

Індекс S&P 500 зріс лише на 2% за рік, тоді як європейський Stoxx Europe 600 додав 9%, пише Reuters. Тиск на ринки посилився через закон про податки, який може збільшити борг США на 2,4 трлн дол.протягом наступного десятиліття. 

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"Дефіцит стає дедалі гіршим, і неприпустимо позичати такими темпами", — зазначає Сет Бернстайн, гендиректор AllianceBernstein, що управляє активами на 780 млрд дол.

Європа приваблює інвесторів: німецький план на 1 трлн євро

Європейські ринки стають новим магнітом для капіталу завдяки стабільності та амбітним економічним ініціативам. Німеччина інвестує 1 трлн євро в оборону та інфраструктуру, що підтримує зростання європейських акцій. У травні європейські фонди залучили 21 млрд дол., довівши загальний приплив капіталу з початку року до 82,5 млрд дол. — це максимум за чотири роки.

"Спочатку інвестори звернули увагу на оцінки вартості акцій у Європі, але тепер цей перехід підживлюється зміною настроїв. Дії адміністрації США та ризик уповільнення фондових ринків можуть стати початком середньострокової тенденції", — пояснює головний європейський стратег Morningstar Майкл Філд.

Азія та Латинська Америка: нові безпечні гавані

Поки США втрачають позиції, азійські ринки та країни Латинської Америки набирають обертів. Індекс MSCI АТР зріс на 10%, тоді як MSCI США показав лише 2,7% зростання.

"Багато азійських економік несуть легше фіскальне навантаження, що дозволяє зберігати дохідність облігацій стабільною, а довіру інвесторів — незмінною", — наголосив засновник Emmer Capital Partners Маніш Райчаудхурі.

Ринки, що розвиваються, також приваблюють інвесторів. У травні 292 ETF цих ринків залучили 3,6 млрд дол., а загальний приплив за рік становив 11,1 млрд дол. Латинська Америка виділяється як стабільний регіон, де інвестори шукають захист від глобальних потрясінь.

Ослаблення долара та криза держоблігацій

Ослаблення долара та розпродаж американських казначейських облігацій підірвали їхню репутацію як захисних активів. Інвестори дедалі частіше обирають ринки з валютами, що зміцнюються, та нижчими відсотковими ставками. Канадський пенсійний фонд Caisse de dépôt et placement du Québec, наприклад, скорочує частку США (40% портфеля) на користь Великої Британії, Франції та Німеччини.

Що чекає на інвесторів: ризики та можливості

Зростання боргу США, торгова нестабільність і послаблення долара створюють ризики для американських ринків. Водночас Європа та Азія відкривають нові можливості завдяки економічним реформам і стабільним валютам. Аналітики радять інвесторам диверсифікувати портфелі, звертаючи увагу на ринки, що розвиваються, та європейські активи.

Як повідомлялось, американський долар, що довгий час був головною світовою резервною валютою, зараз помітно здає позиції. Провідні банки з Волл-стріт, такі як Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. та Goldman Sachs, публічно попереджають про потенційне системне послаблення долара найближчим часом. 

Також зазначимо, що світова економіка, яка лише нещодавно демонструвала ознаки стабілізації, знову стикається зі значними труднощами. Згідно з останнім звітом, Світовий банк суттєво знизив свої прогнози зростання глобального ВВП. Це свідчить про очікувані найнижчі темпи економічного розвитку за останні десятиліття.

США Дональд Трамп інвестиції гроші Європа
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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