Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Инвестиции arrow Новая торговая война — почему акции автогигантов в ЕС падают arrow

Новая торговая война — почему акции автогигантов в ЕС падают

3 февраля 2025 15:22
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Европейские автопроизводители терпят убытки из-за новых пошлин США
Мужчина следит за графиками. Фото: Freepik
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Рынок акций европейских автопроизводителей понес значительные потери после введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин на товары из Мексики и Канады. В частности, компании Volkswagen AG и Stellantis NV подверглись самому серьезному внутридневному падению с апреля прошлого года.

Европейские автомобильные компании оказались в сложном положении из-за таможенной политики США. Введение 25-процентных тарифов на мексиканские товары ударило по Volkswagen, Stellantis, BMW, Mercedes-Benz и их поставщикам, что привело к обвалу акций.

Читайте также:

Кто пострадал больше всех

Как сообщает Bloomberg, наиболее уязвимыми к этим нововведениям оказались Volkswagen и Stellantis, поскольку они имеют значительные производственные мощности в Мексике, откуда экспортируют автомобили в США. В прошлом году VW отправил в Соединенные Штаты более 526 тысяч автомобилей, и теперь этот бизнес может понести серьезные убытки.

На фоне объявления о 25-процентных тарифах акции Volkswagen упали на 6,7%, тогда как акции Stellantis снизились на 7%. Также серьезные потери понесли BMW (-6,5%) и Mercedes-Benz (-5,3%). Кроме того, пострадали и французские поставщики автозапчастей: акции Valeo упали на 7,4%.

Эксперты прогнозируют, что полное влияние американских тарифов может привести к потере 12% операционного дохода Volkswagen в 2025 году, а у Stellantis этот показатель может достичь 40%.

Как пошлины США изменят автомобильный рынок

Мексика долгое время была ключевым хабом для европейских автопроизводителей. Немецкие компании имеют более 330 предприятий в этой стране, а общий объем производства в 2023 году превысил 700 тысяч единиц.

Однако теперь новые пошлины могут кардинально изменить цепочки поставок, формировавшиеся десятилетиями. Многие компании могут пересмотреть свои бизнес-стратегии и рассмотреть варианты перемещения производства в другие страны, чтобы минимизировать риски.

Что будет дальше

Торговое напряжение между Европой и США продолжает расти, и многие аналитики опасаются, что эти тарифы станут лишь первым шагом в новой экономической войне. Если конфликт обострится, европейским автопроизводителям придется искать новые рынки сбыта или существенно пересматривать свои производственные процессы.

Европейская комиссия уже отреагировала на кризис и пригласила представителей автопроизводителей, поставщиков и профсоюзов на переговоры, которые состоятся 30 января. Цель этих встреч — разработка стратегии, которая поможет защитить европейскую автомобильную индустрию от потенциальных убытков.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от политических решений как в США, так и в ЕС. Если Брюссель не найдет эффективного выхода из этого кризиса, европейский автопром может понести еще большие потери в ближайшие годы.

Напомним, цены на золото недавно взлетели до рекордных отметок из-за ряда факторов, среди которых стоит выделить торговую политику Дональда Трампа, напряженность в отношениях с Китаем и ожидание важных данных по инфляции в Соединенных Штатах.

А до этого указ Трампа вызвал обвал курса биткоина. Документ предусматривает создание специальной рабочей группы, которая будет заниматься разработкой нормативной базы регулирования цифровых активов. Рабочая группа должна предоставить свои рекомендации в течение шести месяцев, включая возможность создания криптовалютного резерва.

США Дональд Трамп Европа автомобиль акции

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:33 Продажа недвижимости в Украине из-за рубежа — как получить деньги

16:32 Беспроводные наушники с ANC — кому стоит покупать в 2025 году

Text

16:31 Офицер ВСУ отреагировал на убийство работника ТЦК на Полтавщине

16:28 Выплаты во время беременности и родов — какими будут в 2025 году

16:27 США предоставили Украине лишь половину обещанной помощи — СМИ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:18 Бесплатные дрова — можно ли забирать ветки с улицы

16:08 Ликвидация МСЭК — как подтвердить в ТЦК инвалидность

16:05 Пытался изнасиловать — на Николаевщине задержали рецидивиста

15:56 Во Львове будут курсировать 10 троллейбусов с автономным ходом

15:47 В Харькове прогремел мощный взрыв — что известно

16:33 Продажа недвижимости в Украине из-за рубежа — как получить деньги

16:32 Беспроводные наушники с ANC — кому стоит покупать в 2025 году

16:28 Выплаты во время беременности и родов — какими будут в 2025 году

16:27 США предоставили Украине лишь половину обещанной помощи — СМИ

16:18 Бесплатные дрова — можно ли забирать ветки с улицы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:08 Ликвидация МСЭК — как подтвердить в ТЦК инвалидность

16:05 Пытался изнасиловать — на Николаевщине задержали рецидивиста

15:56 Во Львове будут курсировать 10 троллейбусов с автономным ходом

15:47 В Харькове прогремел мощный взрыв — что известно

15:44 Стало известно, как живет и чем занимается дочь Кузьмы Скрябина

Эксклюзив

14:52 Фильм Мстислава Чернова на кинофестивале Sundance — как это было

06:47 Нападет ли РФ на НАТО — сравнение армий и вооружения

06:40 Цены на алюминий в феврале — новые тарифы на лом в Украине

2 февраля 2025

06:40 Цены на медь в феврале — как обновилась стоимость лома в Украине

1 февраля 2025

14:20 Тарифы, продукты, аренда и курс — каких цен ожидать в феврале

06:40 В Украине дорожает металл — цены за 1 кг лома в феврале

06:23 От актера до министра обороны США — кто такой Пит Хегсет

06:22 Перспективы развития ИИ в Украине — реальность или надежды

31 января 2025

06:41 Вместо Блинкена — что известно о новом госсекретаре США Рубио

06:40 Ломбарды обновили цены — сколько сейчас стоит золото

Text

16:31 Офицер ВСУ отреагировал на убийство работника ТЦК на Полтавщине

Text
Эксклюзив

14:39 Будет ли окончание войны в 2025 году, - эфир Остаповец_LIVE

Text

13:06 Дуда заявил об участии Польши в переговорах, — эфир День.LIVE

Text

08:00 Конец войны и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

2 февраля 2025
Text

17:50 В Киеве прошла акция "Free Azov" — болезненные истории участников

1 февраля 2025
Text

20:32 Пограничники раскрыли причины возвращения на службу после СОЧ

Text

18:43 Принудительное возвращение из-за границы — что думают одесситы

Text

18:40 В центре Львова горожане собрались на акцию Free Azov

31 января 2025
Text

17:50 ВСУ уничтожили важную цель под Курском — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Как живут киевляне на Рыбном хуторе — репортаж Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:18 Что будет, если вставить флешку в зарядку для смартфона

12:27 Новый салат с пекинской капустой — полезное сочетание продуктов

2 февраля 2025

06:35 Почему украинцы могут потерять последнее жилье в 2025 — 4 причины

27 января 2025

21:22 Ляшко спустя три года появился на публике и упрекнул украинцев

18:20 Бесплатный проезд для украинок 60+ — где действуют льготы в 2025

30 января 2025

06:02 Мошеннические звонки — не отвечайте на номера с этими цифрами

1 февраля 2025

07:22 Безвиз с затратами — сколько будет стоить въезд в ЕС в 2025 году

20 января 2025

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

23 января 2025

17:51 Усики опубликовали фото из больницы — что с ними произошло

22 января 2025

12:03 "Датский" салат, который можно есть даже ночью — рецепт за 5 мин