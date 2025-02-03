Европейские автопроизводители терпят убытки из-за новых пошлин США

Мужчина следит за графиками. Фото: Freepik

Рынок акций европейских автопроизводителей понес значительные потери после введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин на товары из Мексики и Канады. В частности, компании Volkswagen AG и Stellantis NV подверглись самому серьезному внутридневному падению с апреля прошлого года.

Европейские автомобильные компании оказались в сложном положении из-за таможенной политики США. Введение 25-процентных тарифов на мексиканские товары ударило по Volkswagen, Stellantis, BMW, Mercedes-Benz и их поставщикам, что привело к обвалу акций.

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Кто пострадал больше всех

Как сообщает Bloomberg, наиболее уязвимыми к этим нововведениям оказались Volkswagen и Stellantis, поскольку они имеют значительные производственные мощности в Мексике, откуда экспортируют автомобили в США. В прошлом году VW отправил в Соединенные Штаты более 526 тысяч автомобилей, и теперь этот бизнес может понести серьезные убытки.

На фоне объявления о 25-процентных тарифах акции Volkswagen упали на 6,7%, тогда как акции Stellantis снизились на 7%. Также серьезные потери понесли BMW (-6,5%) и Mercedes-Benz (-5,3%). Кроме того, пострадали и французские поставщики автозапчастей: акции Valeo упали на 7,4%.

Эксперты прогнозируют, что полное влияние американских тарифов может привести к потере 12% операционного дохода Volkswagen в 2025 году, а у Stellantis этот показатель может достичь 40%.

Как пошлины США изменят автомобильный рынок

Мексика долгое время была ключевым хабом для европейских автопроизводителей. Немецкие компании имеют более 330 предприятий в этой стране, а общий объем производства в 2023 году превысил 700 тысяч единиц.

Однако теперь новые пошлины могут кардинально изменить цепочки поставок, формировавшиеся десятилетиями. Многие компании могут пересмотреть свои бизнес-стратегии и рассмотреть варианты перемещения производства в другие страны, чтобы минимизировать риски.

Что будет дальше

Торговое напряжение между Европой и США продолжает расти, и многие аналитики опасаются, что эти тарифы станут лишь первым шагом в новой экономической войне. Если конфликт обострится, европейским автопроизводителям придется искать новые рынки сбыта или существенно пересматривать свои производственные процессы.

Европейская комиссия уже отреагировала на кризис и пригласила представителей автопроизводителей, поставщиков и профсоюзов на переговоры, которые состоятся 30 января. Цель этих встреч — разработка стратегии, которая поможет защитить европейскую автомобильную индустрию от потенциальных убытков.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от политических решений как в США, так и в ЕС. Если Брюссель не найдет эффективного выхода из этого кризиса, европейский автопром может понести еще большие потери в ближайшие годы.

Напомним, цены на золото недавно взлетели до рекордных отметок из-за ряда факторов, среди которых стоит выделить торговую политику Дональда Трампа, напряженность в отношениях с Китаем и ожидание важных данных по инфляции в Соединенных Штатах.

А до этого указ Трампа вызвал обвал курса биткоина. Документ предусматривает создание специальной рабочей группы, которая будет заниматься разработкой нормативной базы регулирования цифровых активов. Рабочая группа должна предоставить свои рекомендации в течение шести месяцев, включая возможность создания криптовалютного резерва.