Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Інвестиції arrow Нова торгова війна — чому акції європейських автогігантів падають arrow

Нова торгова війна — чому акції європейських автогігантів падають

3 лютого 2025 15:22
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Європейські автовиробники зазнають збитків через нові мита США
Чоловік стежить за графіками. Фото: Freepik
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Ринок акцій європейських автовиробників зазнав значних втрат після запровадження президентом США Дональдом Трампом нових мит на товари з Мексики та Канади. Зокрема, компанії Volkswagen AG та Stellantis NV зазнали найсерйознішого внутрішньоденного падіння з квітня минулого року.

Європейські автомобільні компанії опинилися в складному становищі через митну політику США. Запровадження 25-відсоткових тарифів на мексиканські товари вдарило по Volkswagen, Stellantis, BMW, Mercedes-Benz та їхнім постачальникам, що призвело до обвалу акцій.

Читайте також:

Хто постраждав найбільше

Як повідомляє Bloomberg, найбільш уразливими до цих нововведень виявилися Volkswagen і Stellantis, оскільки вони мають значні виробничі потужності в Мексиці, звідки експортують автомобілі до США. Минулого року VW відправив до Сполучених Штатів понад 526 тисяч автомобілів, і тепер цей бізнес може зазнати серйозних збитків.

На тлі оголошення про 25-відсоткові тарифи акції Volkswagen впали на 6,7%, тоді як акції Stellantis знизилися на 7%. Також серйозні втрати понесли BMW (-6,5%) і Mercedes-Benz (-5,3%). Крім того, постраждали й французькі постачальники автозапчастин: акції Valeo впали на 7,4%.

Експерти прогнозують, що повний вплив американських тарифів може призвести до втрати 12% операційного доходу Volkswagen у 2025 році, а у Stellantis цей показник може сягнути 40%.

Як мита США змінять автомобільний ринок

Мексика довгий час була ключовим хабом для європейських автовиробників. Німецькі компанії мають понад 330 підприємств у цій країні, а загальний обсяг виробництва в 2023 році перевищив 700 тисяч одиниць.

Однак тепер нові мита можуть кардинально змінити ланцюжки постачання, що формувалися десятиліттями. Багато компаній можуть переглянути свої бізнес-стратегії та розглянути варіанти переміщення виробництва в інші країни, щоб мінімізувати ризики.

Що буде далі

Торгова напруга між Європою та США продовжує зростати, і багато аналітиків побоюються, що ці тарифи стануть лише першим кроком у новій економічній війні. Якщо конфлікт загостриться, європейським автовиробникам доведеться шукати нові ринки збуту або суттєво переглядати свої виробничі процеси.

Європейська комісія вже відреагувала на кризу та запросила представників автовиробників, постачальників і профспілок на переговори, які відбудуться 30 січня. Мета цих зустрічей — розробка стратегії, яка допоможе захистити європейську автомобільну індустрію від потенційних збитків.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від політичних рішень як у США, так і в ЄС. Якщо Брюссель не знайде ефективного виходу з цієї кризи, європейський автопром може зазнати ще більших втрат у найближчі роки.

Нагадаємо, ціни на золото нещодавно злетіли до рекордних позначок через низку факторів, серед яких варто виділити торговельну політику Дональда Трампа, напруженість у відносинах з Китаєм та очікування важливих даних щодо інфляції в Сполучених Штатах.

А до цього указ Трампа спричинив обвал курсу біткоїна. Документ передбачає створення спеціальної робочої групи, яка займатиметься розробкою нормативної бази регулювання цифрових активів. Робоча група має надати свої рекомендації протягом шести місяців, включно з можливістю створення криптовалютного резерву.

США Дональд Трамп Європа автомобіль акції

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:32 У Києві на Глибочицькій змінюють трамвайні рейки — фото

15:25 Одесити знову без води — адреси відключень

15:22 Нова торгова війна — чому акції європейських автогігантів падають

15:11 Київ окутає справжня зима — прогноз погоди на завтра

15:03 Працював за Януковича і створив "Арбат" — що відомо про Саркісяна

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:03 Ексочільник КП "Плесо" завдав шкоди на 200 тисяч — деталі справи

14:54 DeepSeek-R1 провалився — ШІ-модель не пройшла тести безпеки

Ексклюзив

14:52 Фільм Мстислава Чернова на кінофестивалі Sundance — як це було

Text
Ексклюзив

14:39 Чи буде закінчення війни у 2025 році, — ефір Остаповець_LIVE

14:37 Інвалідність за 8 тисяч доларів — в Одесі затримали бізнесмена

15:32 У Києві на Глибочицькій змінюють трамвайні рейки — фото

15:25 Одесити знову без води — адреси відключень

15:22 Нова торгова війна — чому акції європейських автогігантів падають

15:11 Київ окутає справжня зима — прогноз погоди на завтра

15:03 Працював за Януковича і створив "Арбат" — що відомо про Саркісяна

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:03 Ексочільник КП "Плесо" завдав шкоди на 200 тисяч — деталі справи

14:54 DeepSeek-R1 провалився — ШІ-модель не пройшла тести безпеки

Ексклюзив

14:52 Фільм Мстислава Чернова на кінофестивалі Sundance — як це було

14:37 Інвалідність за 8 тисяч доларів — в Одесі затримали бізнесмена

14:33 Нардепка пропонує ввести декларування НАЗК для працівників ТЦК

Ексклюзив

14:52 Фільм Мстислава Чернова на кінофестивалі Sundance — як це було

06:47 Чи нападе РФ на НАТО – порівняння армій і озброєння

06:40 Ціни на алюміній у лютому — нові тарифи на брухт в Україні

2 лютого 2025

06:40 Ціни на мідь у лютому — як оновилась вартість брухту в Україні

1 лютого 2025

14:20 Тарифи, продукти, оренда та курс — яких цін очікувати у лютому

06:40 В Україні дорожчає метал — ціни за 1 кг брухту у лютому

06:23 Від актора до міністра оборони США — хто такий Піт Хегсет

06:22 Перспективи розвитку ШІ в Україні — реальність чи сподівання

31 січня 2025

06:41 Замість Блінкена — що відомо про нового держсекретаря США Рубіо

06:40 Ломбарди оновили ціни — скільки зараз коштує золото

Text
Ексклюзив

14:39 Чи буде закінчення війни у 2025 році, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:06 Дуда заявив про участь Польщі в переговорах, — ефір День.LIVE

Text

08:00 Кінець війни і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

2 лютого 2025
Text

17:50 У Києві пройшла акція "Free Azov" — болючі історії учасників

1 лютого 2025
Text

20:32 Прикордонники розкрили причини повернення на службу після СЗЧ

Text

18:43 Примусове повернення з-за кордону — що думають одесити

Text

18:40 У центрі Львова містяни зібралися на акцію Free Azov

31 січня 2025
Text

17:50 ЗСУ знищили важливу ціль під Курськом — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Як живуть кияни на Рибному хуторі — репортаж Новини.LIVE

Text

16:30 Військовий пояснив, як СЗЧ впливає на настрої бійців

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:18 Що буде, якщо вставити флешку в зарядний пристрій для смартфона

12:27 Новий салат з пекінською капустою — корисне поєднання продуктів

27 січня 2025

21:22 Ляшко вперше за три роки з'явився на публіці і дорікнув українцям

18:20 Безплатний проїзд для українок 60+ — де діють пільги у 2025 році

2 лютого 2025

06:35 Чому українці можуть втратити єдине житло у 2025 році — 4 причини

30 січня 2025

06:02 Шахрайські дзвінки — не відповідайте на номери з цими цифрами

1 лютого 2025

07:22 Безвіз із витратами — скільки коштуватиме в’їзд до ЄС у 2025 році

20 січня 2025

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

23 січня 2025

17:51 Усики опублікували фото з лікарні — що з ними сталося

22 січня 2025

12:03 "Данський" салат, який можна їсти навіть вночі — рецепт за 5 хв