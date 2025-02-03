Європейські автовиробники зазнають збитків через нові мита США

Чоловік стежить за графіками. Фото: Freepik

Ринок акцій європейських автовиробників зазнав значних втрат після запровадження президентом США Дональдом Трампом нових мит на товари з Мексики та Канади. Зокрема, компанії Volkswagen AG та Stellantis NV зазнали найсерйознішого внутрішньоденного падіння з квітня минулого року.

Європейські автомобільні компанії опинилися в складному становищі через митну політику США. Запровадження 25-відсоткових тарифів на мексиканські товари вдарило по Volkswagen, Stellantis, BMW, Mercedes-Benz та їхнім постачальникам, що призвело до обвалу акцій.

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Хто постраждав найбільше

Як повідомляє Bloomberg, найбільш уразливими до цих нововведень виявилися Volkswagen і Stellantis, оскільки вони мають значні виробничі потужності в Мексиці, звідки експортують автомобілі до США. Минулого року VW відправив до Сполучених Штатів понад 526 тисяч автомобілів, і тепер цей бізнес може зазнати серйозних збитків.

На тлі оголошення про 25-відсоткові тарифи акції Volkswagen впали на 6,7%, тоді як акції Stellantis знизилися на 7%. Також серйозні втрати понесли BMW (-6,5%) і Mercedes-Benz (-5,3%). Крім того, постраждали й французькі постачальники автозапчастин: акції Valeo впали на 7,4%.

Експерти прогнозують, що повний вплив американських тарифів може призвести до втрати 12% операційного доходу Volkswagen у 2025 році, а у Stellantis цей показник може сягнути 40%.

Як мита США змінять автомобільний ринок

Мексика довгий час була ключовим хабом для європейських автовиробників. Німецькі компанії мають понад 330 підприємств у цій країні, а загальний обсяг виробництва в 2023 році перевищив 700 тисяч одиниць.

Однак тепер нові мита можуть кардинально змінити ланцюжки постачання, що формувалися десятиліттями. Багато компаній можуть переглянути свої бізнес-стратегії та розглянути варіанти переміщення виробництва в інші країни, щоб мінімізувати ризики.

Що буде далі

Торгова напруга між Європою та США продовжує зростати, і багато аналітиків побоюються, що ці тарифи стануть лише першим кроком у новій економічній війні. Якщо конфлікт загостриться, європейським автовиробникам доведеться шукати нові ринки збуту або суттєво переглядати свої виробничі процеси.

Європейська комісія вже відреагувала на кризу та запросила представників автовиробників, постачальників і профспілок на переговори, які відбудуться 30 січня. Мета цих зустрічей — розробка стратегії, яка допоможе захистити європейську автомобільну індустрію від потенційних збитків.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від політичних рішень як у США, так і в ЄС. Якщо Брюссель не знайде ефективного виходу з цієї кризи, європейський автопром може зазнати ще більших втрат у найближчі роки.

Нагадаємо, ціни на золото нещодавно злетіли до рекордних позначок через низку факторів, серед яких варто виділити торговельну політику Дональда Трампа, напруженість у відносинах з Китаєм та очікування важливих даних щодо інфляції в Сполучених Штатах.

А до цього указ Трампа спричинив обвал курсу біткоїна. Документ передбачає створення спеціальної робочої групи, яка займатиметься розробкою нормативної бази регулювання цифрових активів. Робоча група має надати свої рекомендації протягом шести місяців, включно з можливістю створення криптовалютного резерву.