Лондонская фондовая биржа в первом полугодии 2025 года — почему IPO упали до минимума за 28 лет

Лондонская фондовая биржа. Фото: Raconteur

Первое полугодие 2025 года стало настоящим провалом для Лондонской фондовой биржи (LSE). Компании привлекли менее 200 миллионов фунтов стерлингов через первичные размещения акций (IPO) — худший результат с 1997 года.

Это резкое падение произошло из-за сочетания нескольких факторов: отток эмитентов, активные сделки по выкупу компаний с последующим исключением из листинга и почти полное отсутствие новых IPO, пишет Bloomberg. Как следствие, количество публичных компаний на LSE стремительно сокращается, а рынок теряет ликвидность.

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"Объемы M&A и дефицит размещений приводят к заметному сокращению количества растущих публичных компаний в Великобритании", — отмечает руководитель аналитического подразделения Peel Hunt Чарльз Холл.

Он подчеркивает, что без реформ в сфере пенсионных инвестиций, налогообложения и индивидуальных инвестиционных счетов ситуация может только ухудшаться.

AstraZeneca и угроза оттока гигантов

Ситуацию ухудшают планы гиганта фармацевтической отрасли AstraZeneca перенести основной листинг в США. Капитализация компании превышает 100 миллиардов фунтов, и ее уход может стать катастрофой для доверия инвесторов к британскому рынку.

По информации The Times, генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио разочарован британскими регуляторными ограничениями в сфере здравоохранения. Он считает, что Великобритания отстает от США и Китая в инновациях и развитии фармацевтического сектора.

Уход такой компании может запустить цепную реакцию, когда другие крупные игроки также начнут искать лучшие условия за пределами Лондона. Bloomberg предупреждает, что это поставит под угрозу позицию LSE как одного из ведущих финансовых центров мира.

Почему компании бегут из Лондона

Одной из ключевых причин кризиса является дисконт, с которым торгуются британские акции по сравнению с другими развитыми рынками. Компании видят, что на биржах США или Азии они могут получить более высокую оценку своих акций, что делает Лондон менее привлекательным.

Кроме того, активность сделок слияния и поглощения (M&A) в 2025 году была чрезвычайно высокой — 48 завершенных или объявленных сделок только за первое полугодие. Это означает, что компании не только избегают IPO, но и активно выкупаются или выводятся с публичного рынка.

"Проблема не только в Лондоне. Мы видим снижение IPO-активности по всей Европе — в Париже, Милане, Цюрихе", — пишет Bloomberg.

Однако Великобритания выделяется особенно слабыми показателями: с начала 2024 года до мая она обеспечила лишь 2% от общего объема IPO в Европе, что является историческим минимумом.

Свет в конце тоннеля

Несмотря на мрачную картину, некоторые эксперты сохраняют осторожный оптимизм. Во второй половине 2025 года на LSE может появиться несколько новых IPO. Например, Hg Capital рассматривает Лондон как потенциальную площадку для размещения разработчика программного обеспечения Visma с оценкой 19 миллиардов евро. Этому способствуют недавние реформы, в частности разрешение на включение акций, номинированных в евро, в индексы FTSE.

Крупнейшим IPO этого года стало размещение компании MHA Plc на бирже AIM, которое принесло 98 миллионов фунтов. Хотя это капля в море по сравнению с прошлыми годами, такие сделки дают надежду на постепенное восстановление.

Что ждет Лондон в 2026 году

Холл считает, что для оживления рынка нужны системные изменения.

"Реформы пенсионного сектора и налоговых механизмов могут вернуть инвесторов в британские компании", — говорит он и добавляет, что без таких изменений Лондон рискует окончательно потерять статус финансовой столицы Европы.

Проблема Лондона отражает более широкие вызовы, с которыми сталкиваются европейские биржи, отмечает Bloomberg. В 2026 году ситуация может улучшиться, если регуляторы и правительство Великобритании примут меры для повышения привлекательности LSE. Однако без решительных действий рынок может продолжать терять позиции в пользу Нью-Йорка, Гонконга или Шанхая.

Что еще стоит знать украинцам

Международные резервы Украины за последние полтора года выросли на 1,08 млрд долл., и этот прирост в значительной степени обусловлен стремительным ростом мировых цен на золото. Хотя Национальный банк физически не увеличивал свои золотые запасы, номинальная стоимость уже имеющегося драгоценного металла в составе резервов существенно выросла, что и привело к такому значительному увеличению.

Также мы рассказывали, что последние месяцы фиксируют значительное ускорение оттока украинского бизнеса за границу, что является тревожным сигналом для экономики страны. Предприниматели активно перерегистрируют компании и открывают производства в Польше, Венгрии и Узбекистане, ища более благоприятные условия для ведения дел, свободные от давления силовых структур и коррупции.