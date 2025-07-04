Лондонська фондова біржа у першому півріччі 2025 року — чому IPO впали до мінімуму за 28 років

Лондонська фондова біржа. Фото: Raconteur

Перше півріччя 2025 року стало справжнім провалом для Лондонської фондової біржі (LSE). Компанії залучили менше 200 мільйонів фунтів стерлінгів через первинні розміщення акцій (IPO) — найгірший результат з 1997 року.

Це різке падіння сталося через поєднання кількох факторів: відтік емітентів, активні угоди з викупу компаній із подальшим виключенням із лістингу та майже повна відсутність нових IPO, пише Bloomberg. Як наслідок, кількість публічних компаній на LSE стрімко скорочується, а ринок втрачає ліквідність.

Реклама

Читайте також:

"Обсяги M&A та дефіцит розміщень призводять до помітного скорочення кількості зростаючих публічних компаній у Великій Британії", — зазначає керівник аналітичного підрозділу Peel Hunt Чарльз Холл.

Він підкреслює, що без реформ у сфері пенсійних інвестицій, оподаткування та індивідуальних інвестиційних рахунків ситуація може лише погіршуватися.

AstraZeneca та загроза відтоку гігантів

Ситуацію погіршують плани гіганта фармацевтичної галузі AstraZeneca перенести основний лістинг до США. Капіталізація компанії перевищує 100 мільярдів фунтів, і її відхід може стати катастрофою для довіри інвесторів до британського ринку.

За інформацією The Times, генеральний директор AstraZeneca Паскаль Соріо розчарований британськими регуляторними обмеженнями у сфері охорони здоров’я. Він вважає, що Велика Британія відстає від США та Китаю в інноваціях і розвитку фармацевтичного сектору.

Відхід такої компанії може запустити ланцюгову реакцію, коли інші великі гравці також почнуть шукати кращі умови за межами Лондона. Bloomberg попереджає, що це поставить під загрозу позицію LSE як одного з провідних фінансових центрів світу.

Чому компанії тікають із Лондона

Однією з ключових причин кризи є дисконт, із яким торгуються британські акції порівняно з іншими розвиненими ринками. Компанії бачать, що на біржах США чи Азії вони можуть отримати вищу оцінку своїх акцій, що робить Лондон менш привабливим.

Крім того, активність угод злиття та поглинання (M&A) у 2025 році була надзвичайно високою — 48 завершених або оголошених угод лише за перше півріччя. Це означає, що компанії не лише уникають IPO, але й активно викуповуються або виводяться з публічного ринку.

"Проблема не лише в Лондоні. Ми бачимо зниження IPO-активності по всій Європі — у Парижі, Мілані, Цюріху", — пише Bloomberg.

Проте Велика Британія виділяється особливо слабкими показниками: з початку 2024 року до травня вона забезпечила лише 2% від загального обсягу IPO в Європі, що є історичним мінімумом.

Світло в кінці тунелю

Незважаючи на похмуру картину, деякі експерти зберігають обережний оптимізм. У другій половині 2025 року на LSE може з’явитися кілька нових IPO. Наприклад, Hg Capital розглядає Лондон як потенційний майданчик для розміщення розробника програмного забезпечення Visma з оцінкою 19 мільярдів євро. Цьому сприяють нещодавні реформи, зокрема дозвіл на включення акцій, номінованих у євро, до індексів FTSE.

Найбільшим IPO цього року стало розміщення компанії MHA Plc на біржі AIM, яке принесло 98 мільйонів фунтів. Хоча це крапля в морі порівняно з минулими роками, такі угоди дають надію на поступове відновлення.

Що чекає на Лондон у 2026 році

Холл вважає, що для пожвавлення ринку потрібні системні зміни.

"Реформи пенсійного сектору та податкових механізмів можуть повернути інвесторів до британських компаній", — каже він і додає, що без таких змін Лондон ризикує остаточно втратити статус фінансової столиці Європи.

Проблема Лондона відображає ширші виклики, з якими стикаються європейські біржі, наголошує Bloomberg. У 2026 році ситуація може покращитися, якщо регулятори та уряд Великої Британії вживуть заходів для підвищення привабливості LSE. Однак без рішучих дій ринок може продовжувати втрачати позиції на користь Нью-Йорка, Гонконгу чи Шанхаю.

Що ще варто знати українцям

Міжнародні резерви України за останні півтора року зросли на 1,08 млрд дол., і цей приріст значною мірою зумовлений стрімким зростанням світових цін на золото. Хоча Національний банк фізично не збільшував свої золоті запаси, номінальна вартість уже наявного дорогоцінного металу в складі резервів суттєво зросла, що й призвело до такого значного збільшення.

Також ми розповідали, що останні місяці фіксують значне прискорення відтоку українського бізнесу за кордон, що є тривожним сигналом для економіки країни. Підприємці активно перереєстровують компанії та відкривають виробництва в Польщі, Угорщині та Узбекистані, шукаючи сприятливіші умови для ведення справ, вільні від тиску силових структур та корупції.