Недвижимость следует покупать, когда гремят пушки, и продавать, когда звучат фанфары

Недвижимость. Фото: Новини.LIVE

В основе заголовка — известная цитата, которая принадлежит немецкому банкиру и бизнесмену Натану Ротшильду. Она касалась акций, однако вполне подходит и для рынка недвижимости. Легко читать мудрые высказывания великих людей, но куда сложнее принимать решения в реальных условиях политической неопределенности — особенно когда над головой пролетают "шахеды".

Несмотря на все, недвижимость была и остается одним из самых надежных активов: она обеспечивает стабильные поступления от аренды и не требует значительной вовлеченности в операционное управление. В этой колонке я не буду давать конкретных рекомендаций по покупке той или иной недвижимости, а поделюсь своими соображениями о различных сегментах рынка и имеющихся возможностях для инвесторов.

Реклама

Читайте также:

Недвижимость в прифронтовых регионах

Самые низкие цены сегодня — в регионах, расположенных близко к линии фронта. Там объекты продаются в несколько раз дешевле довоенных цен и даже ниже себестоимости. Такие инвестиции напоминают игру в казино: можно выиграть, а можно проиграть. Хочется верить, что все-таки повезет и нам, и нашим Вооруженным силам.

Западная Украина: стабильный спрос

Самый стабильный рынок недвижимости сегодня — на западе Украины. Здесь наблюдается большой приток переселенцев, активный рост спроса и определенный строительный бум. В центральных регионах ситуация сложнее: новое строительство почти остановилось. Отдельно стоит выделить Киев: хотя цены существенно снизились, спрос остается относительно стабильным.

Вторичный рынок жилья

Больше всего возможностей сегодня предлагает вторичный рынок жилой недвижимости, особенно в премиум-сегменте. Многие собственники, выехавшие за границу, продают недвижимость по существенно сниженным ценам. В то же время повышение военного сбора с 1,5% до 5% несколько охладило спрос.

Новостройки: риски и перспективы

Первичный рынок находится в критическом состоянии. Причины — падение стоимости объектов, нехватка рабочей силы, новые требования к строительству укрытий и прочности конструкций. Однако многие застройщики продолжают возводить жилье и продают квартиры по ценам, лишь немного превышающим себестоимость. После завершения войны стоимость таких объектов, вероятно, существенно возрастет. Важно тщательно проверять репутацию застройщика, наличие документов и реальную готовность объекта.

Офисная недвижимость: падение спроса

Рынок офисов сегодня переживает кризис. Удаленная работа, страх мобилизации и опасность пребывания в публичных местах привели к снижению арендных ставок и цен. В то же время качественные офисы в топовых локациях остаются востребованными из-за ограниченного предложения.

Коммерческая недвижимость: лучшие возможности

Самый интересный сегмент для инвесторов сейчас — это коммерческая недвижимость. Найти объект с чистой юридической историей и стабильными арендаторами с рентабельностью более 8-10% — большая удача. В проходных, густонаселенных районах практически все помещения заняты. Хотя арендные ставки снизились, коммерческая недвижимость остается привлекательной для вложений. При покупке обязательно стоит проверить историю объекта, правовой статус земельного участка, действующие договоры аренды и полноту расчетов.

Война — это время больших рисков, но и больших возможностей. Желаю всем инвесторам сделать взвешенный выбор и в будущем встретить фанфары победы с ликвидными активами в собственном портфеле!

Напомним, генеральный директор киевской девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев рассказал новые тренды на рынке недвижимости.

Кроме того, интерес к покупке жилья в Киеве сохраняется даже во время полномасштабной войны.