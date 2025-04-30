Нерухомість слід купувати, коли гримлять гармати, і продавати, коли звучать фанфари

Нерухомість. Фото: Новини.LIVE

В основі заголовка — відома цитата, яка належить німецькому банкіру та бізнесмену Натану Ротшильду. Вона стосувалася акцій, однак цілком підходить і для ринку нерухомості. Легко читати мудрі вислови великих людей, але куди складніше ухвалювати рішення у реальних умовах політичної невизначеності — особливо коли над головою пролітають "шахеди".

Попри все, нерухомість була й залишається одним із найнадійніших активів: вона забезпечує стабільні надходження від оренди та не потребує значної залученості в операційне управління. У цій колонці я не даватиму конкретних рекомендацій щодо купівлі тієї чи іншої нерухомості, а поділюся своїми міркуваннями про різні сегменти ринку та наявні можливості для інвесторів.

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Нерухомість у прифронтових регіонах

Найнижчі ціни сьогодні — у регіонах, розташованих близько до лінії фронту. Там об’єкти продаються у кілька разів дешевше за довоєнні ціни і навіть нижче собівартості. Такі інвестиції нагадують гру в казино: можна виграти, а можна програти. Хочеться вірити, що все-таки пощастить і нам, і нашим Збройним силам.

Західна Україна: стабільний попит

Найстабільніший ринок нерухомості сьогодні — на заході України. Тут спостерігається великий приплив переселенців, активне зростання попиту та певний будівельний бум. У центральних регіонах ситуація складніша: нове будівництво майже зупинилося. Окремо варто виділити Київ: хоча ціни істотно знизилися, попит залишається відносно стабільним.

Вторинний ринок житла

Найбільше можливостей сьогодні пропонує вторинний ринок житлової нерухомості, особливо в преміум-сегменті. Багато власників, які виїхали за кордон, продають нерухомість за суттєво зниженими цінами. Водночас підвищення військового збору з 1,5% до 5% дещо охолодило попит.

Новобудови: ризики та перспективи

Первинний ринок перебуває в критичному стані. Причини — падіння вартості об’єктів, нестача робочої сили, нові вимоги до будівництва укриттів та міцності конструкцій. Проте багато забудовників продовжують зводити житло й продають квартири за цінами, що лише трохи перевищують собівартість. Після завершення війни вартість таких об’єктів, ймовірно, суттєво зросте. Важливо ретельно перевіряти репутацію забудовника, наявність документів і реальну готовність об’єкта.

Офісна нерухомість: падіння попиту

Ринок офісів сьогодні переживає кризу. Дистанційна робота, страх мобілізації та небезпека перебування в публічних місцях призвели до зниження орендних ставок і цін. Водночас якісні офіси в топових локаціях залишаються затребуваними через обмежену пропозицію.

Комерційна нерухомість: найкращі можливості

Найцікавіший сегмент для інвесторів зараз — це комерційна нерухомість. Знайти об’єкт із чистою юридичною історією та стабільними орендарями з рентабельністю понад 8–10% — велика удача. У прохідних, густонаселених районах практично всі приміщення зайняті. Хоча орендні ставки знизилися, комерційна нерухомість залишається привабливою для вкладень. При купівлі обов’язково варто перевірити історію об’єкта, правовий статус земельної ділянки, чинні договори оренди та повноту розрахунків.

Війна — це час великих ризиків, але й великих можливостей. Бажаю всім інвесторам зробити виважений вибір і в майбутньому зустріти фанфари перемоги з ліквідними активами у власному портфелі!

Нагадаємо, генеральний директор київської девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв розповів нові тренди на ринку нерухомості.

Крім того, інтерес до купівлі житла в Києві зберігається навіть під час повномасштабної війни.