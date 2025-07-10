Криптовалюта Peanut резко взлетела — как Илон Маск снова повлиял

Илон Маск. Фото: Reuters

Криптовалюта Peanut (PNUT), построенная на блокчейне Solana, недавно стала объектом внимания сообщества после стремительного роста цены на 10%. Причина? Шуточный пост Илона Маска в соцсети X, где он опубликовал мем с изображением арахиса. Эта, казалось бы, безобидная шутка вызвала настоящий ажиотаж среди трейдеров, подняв объемы торгов и цену токена за считанные часы.

Мем-коины, такие как PNUT, Dogecoin или Shiba Inu, — это уникальный феномен крипторынка, пишет издание CoinDesk. Они часто рождаются как шутка или социальный эксперимент, но благодаря поддержке влиятельных лиц или вирусному контенту могут достигать миллиардной капитализации.

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Эффект Маска: почему это работает

Илон Маск не впервые влияет на стоимость цифровых активов. Еще со времен Dogecoin и Floki Inu его шутки, мемы и неформальные упоминания часто запускали волны ажиотажного спроса. Учитывая его более 180 миллионов подписчиков, даже короткий пост в стиле "ничего не понятно, но смешно" способен существенно изменить поведение рынка.

Аналитики говорят: Маск не дает финансовых советов напрямую, но уже стал символом "триггерного поведения" рынка. И именно это сделало его одним из неофициальных двигателей мем-экономики в криптосфере.

Что происходило после мема

После публикации мема цена PNUT взлетела, но не только она. Резко увеличился объем краткосрочных сделок. Спекулянты воспользовались импульсом и массово входили в позиции. За несколько часов токен попал в топ-10 самых активных мем-коинов в экосистеме Solana по динамике торгов.

Интересно, что сам проект Peanut — достаточно молодой и пока не имеет фундаментальной поддержки или понятной дорожной карты. Его рост был исключительно реакцией на мем, без каких-либо технических обновлений или партнерств.

Предупреждение экспертов

Несмотря на кратковременный энтузиазм, эксперты не советуют воспринимать такие движения как долгосрочную инвестиционную возможность. Мем-коины крайне волатильны, и то, что сегодня выросло на 10%, завтра может упасть на 50%.

Такие активы в основном не имеют стабильной поддержки со стороны крупных игроков или реального бизнеса, а потому слишком уязвимы к внешним сигналам. Мем Маска может спровоцировать рост, но ничто не мешает ему уже завтра запостить новую шутку, которая направит внимание аудитории на другой токен.

Что такое Peanut и имеет ли он перспективу

Peanut — один из многочисленных мем-коинов, появившихся в экосистеме Solana. Его основная идея — игривость, юмор, "сообщество ради сообщества". Как и многие мем-активы, он не имеет технической инновации или особых функций. Его главная ценность — это ажиотаж.

В отличие от более известных Dogecoin или Shiba Inu, PNUT пока не имеет массовой узнаваемости за пределами узких криптофорумов. В то же время такой внезапный хайп после мема Илона Маска может стать точкой входа для более широкой аудитории — при условии, что разработчики успеют воспользоваться моментом.

Мем-экономика: нестабильная, но живая

Феномен мем-коинов — это зеркало современного интернета. Шутки, ирония, реакции — все это превращается в денежный поток. Именно поэтому подобные истории — это не исключения, а уже часть криптовалютной реальности.

Мем-экономика — это эмоциональный рынок. Здесь решают не новости, а вайб. И если кто-то считает это абсурдом — рынок с этим не согласен. Мем-коины собирают капитализацию в миллиарды долларов. Поэтому, как бы это странно ни звучало, мемы Илона Маска имеют экономический вес.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность депортации Илона Маска, намекая, что миллиардер может потерять больше, чем просто свой бизнес в электромобилях.

Также мы рассказывали, что в последние годы биткойн и золото соревнуются за звание главного актива-убежища, защищающего инвесторов от инфляции. Хотя оба актива показали рост в конце 2024 года, аналитики JPMorgan прогнозируют, что биткойн обгонит золото по темпам роста к концу 2025 года.