Криптовалюта Peanut різко злетіла — як Ілон Маск знову вплинув

Ілон Маск. Фото: Reuters

Криптовалюта Peanut (PNUT), побудована на блокчейні Solana, нещодавно стала об’єктом уваги спільноти після стрімкого зростання ціни на 10%. Причина? Жартівливий пост Ілона Маска у соцмережі X, де він опублікував мем із зображенням арахісу. Цей, здавалося б, невинний жарт викликав справжній ажіотаж серед трейдерів, піднявши обсяги торгів і ціну токена за лічені години.

Мем-коїни, такі як PNUT, Dogecoin чи Shiba Inu, — це унікальний феномен крипторинку, пише видання CoinDesk. Вони часто народжуються як жарт або соціальний експеримент, але завдяки підтримці впливових осіб чи вірусному контенту можуть досягати мільярдної капіталізації.

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Ефект Маска: чому це працює

Ілон Маск не вперше впливає на вартість цифрових активів. Ще з часів Dogecoin та Floki Inu його жарти, меми та неформальні згадки часто запускали хвилі ажіотажного попиту. З огляду на його понад 180 мільйонів підписників, навіть короткий пост у стилі "нічого не зрозуміло, але смішно" здатен суттєво змінити поведінку ринку.

Аналітики кажуть: Маск не дає фінансових порад напряму, але вже став символом "тригерної поведінки" ринку. І саме це зробило його одним із неофіційних двигунів мем-економіки в криптосфері.

Що відбувалося після мема

Після публікації мема ціна PNUT злетіла, але не лише вона. Різко збільшився обсяг короткострокових угод. Спекулянти скористалися імпульсом і масово входили в позиції. Упродовж кількох годин токен потрапив до топ-10 найактивніших мем-коїнів в екосистемі Solana за динамікою торгів.

Цікаво, що сам проєкт Peanut — досить молодий і поки не має фундаментальної підтримки чи зрозумілої дорожньої карти. Його зростання було виключно реакцією на мем, без жодних технічних оновлень чи партнерств.

Попередження експертів

Попри короткочасний ентузіазм, експерти не радять сприймати такі рухи як довгострокову інвестиційну можливість. Мем-коїни вкрай волатильні, і те, що сьогодні виросло на 10%, завтра може впасти на 50%.

Такі активи здебільшого не мають стабільної підтримки з боку великих гравців чи реального бізнесу, а тому надто вразливі до зовнішніх сигналів. Мем Маска може спровокувати зростання, але ніщо не заважає йому вже завтра запостити новий жарт, який направить увагу аудиторії на інший токен.

Що таке Peanut і чи має він перспективу

Peanut — один із численних мем-коїнів, що з’явилися в екосистемі Solana. Його основна ідея — грайливість, гумор, "спільнота заради спільноти". Як і багато мем-активів, він не має технічної інновації чи особливих функцій. Його головна цінність — це ажіотаж.

На відміну від більш відомих Dogecoin або Shiba Inu, PNUT поки не має масової впізнаваності за межами вузьких криптофорумів. Водночас такий раптовий хайп після мема Ілона Маска може стати точкою входу для ширшої аудиторії — за умови, що розробники встигнуть скористатися моментом.

Мем-економіка: нестабільна, але жива

Феномен мем-коїнів — це дзеркало сучасного інтернету. Жарти, іронія, реакції — все це перетворюється на грошовий потік. Саме тому подібні історії — це не винятки, а вже частина криптовалютної реальності.

Мем-економіка — це емоційний ринок. Тут вирішують не новини, а вайб. І якщо хтось вважає це абсурдом — ринок з цим не згоден. Мем-коїни збирають капіталізацію в мільярди доларів. Тож, хай як це дивно звучить, меми Ілона Маска мають економічну вагу.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість депортації Ілона Маска, натякаючи, що мільярдер може втратити більше, ніж просто свій бізнес в електромобілях.

Також ми розповідали, що протягом останніх років біткойн та золото змагаються за звання головного активу-притулку, що захищає інвесторів від інфляції. Хоча обидва активи показали зростання наприкінці 2024 року, аналітики JPMorgan прогнозують, що біткойн обжене золото за темпами зростання до кінця 2025 року.