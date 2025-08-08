Внимание иностранных инвесторов привлекли новые рынки — почему лидируют технологии

Женщина держит доллары. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Инвесторы со всего мира все активнее вкладывают в фондовые рынки Азии. В течение трех месяцев подряд наблюдается стабильный рост капиталовложений, и июль стал переломным — объемы притока средств в некоторые страны достигли многолетних максимумов.

Ключевые причины такого роста — ожидаемый экономический подъем, развитие искусственного интеллекта и улучшение отношений между США и азиатскими экспортерами. Именно эти факторы уменьшили риски, связанные с тарифами, и сделали регион более привлекательным для инвесторов, пишет Reuters.

Почему Тайвань и Южная Корея стали лидерами

Две страны — Тайвань и Южная Корея — стали главными получателями иностранного капитала. В июле Тайвань привлек 7,78 млрд долларов — это самый высокий уровень с 2008 года. Южная Корея не отстала: туда инвестировали 4,52 млрд долларов — максимум с февраля 2024-го.

За три месяца эти два технологических гиганта Азии совокупно получили более 25,7 млрд долларов. Такая динамика объясняется ростом интереса к сектору ИИ, в котором Тайвань и Корея являются ключевыми игроками благодаря мощной экспортной модели.

Кроме того, в июле фондовые индексы в Тайбэе и Сеуле выросли примерно на 6% каждый, а общий MSCI для азиатских рынков без Японии показал положительную динамику пятый раз подряд.

Инвесторы поддержали реформы в Южной Корее

Успех Южной Кореи также связан с рядом реформ. Правительство реализовало политику, способствующую акционерам и повышающую прозрачность компаний. Это подкрепляется стабильной политической ситуацией и сильными финансовыми показателями корпораций.

Несмотря на это, инвесторы внимательно следят за планами правительства по налоговым изменениям, которые могут иметь непредсказуемые последствия.

"Корейский рынок сегодня выглядит привлекательно из-за технологической базы и четких правил для акционеров, но неопределенность в фискальной политике может внести коррективы", — пояснил старший портфельный менеджер Nikko Asset Management Кеннет Танг.

Таиланд привлек капитал, несмотря на риски

Июль стал первым месяцем чистого притока капитала в Таиланд — 499 млн долларов. Это значительный прорыв после 9-месячного оттока средств. Инвесторов привлекли снижении цены на акции, однако общие риски остаются.

SET-индекс страны вырос на 14% — лучший результат с ноября 2020 года. Но он все еще на 10% ниже, чем в начале года, и Таиланд остается одним из аутсайдеров в регионе.

"Мы осторожно оцениваем Таиланд из-за высокого долга населения, политической нестабильности и внешних факторов, таких как конфликт с Камбоджей", — отметил Танг.

Отток инвестиций из Индии, Индонезии и Филиппин

В противовес Тайваню и Корее, несколько стран зафиксировали отток капитала. Наибольшие потери понесла Индия — более 2 млрд долларов в июле. Это первый отток после трех месяцев роста.

Индонезия потеряла 570 млн долларов, а Филиппины — 29 млн долл. Основные причины — слабые корпоративные отчеты, осторожность инвесторов и ограниченное доверие к финансовой политике стран.

Вьетнам получил шанс стать новым магнитом

Вьетнам выглядит как страна с высоким потенциалом. В июле он получил 326 млн долларов иностранного капитала. Причина — удачная торговая сделка с США и активная правительственная политика поддержки инвестиций.

Эксперты считают, что Вьетнам может стать следующим центром притяжения для капитала, если сможет сохранить стабильность и поддержать экономический рост.

Будущее инвестиций в Азию

Текущие инвестиционные тренды показывают, что приоритеты инвесторов меняются. Тайвань и Южная Корея — главные бенефициары благодаря индустрии искусственного интеллекта и стабильным институтам.

Таиланд восстанавливается, но остается уязвимым, а Индия и Индонезия нуждаются в реформах и усилении доверия. Вьетнам — перспективный игрок, который уже сегодня привлекает новых инвесторов.

"Деньги ищут стабильность, технологии и рост. А Азия сегодня имеет эти три составляющие", — резюмировал Танг.

