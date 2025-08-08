Увагу іноземних інвесторів привернули нові ринки — чому лідирують технології

Жінка тримає долари. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Інвестори з усього світу дедалі активніше вкладають у фондові ринки Азії. Протягом трьох місяців поспіль спостерігається стабільне зростання капіталовкладень, і липень став переломним — обсяги притоку коштів у деякі країни сягнули багаторічних максимумів.

Ключові причини такого зростання — очікуване економічне піднесення, розвиток штучного інтелекту та покращення відносин між США та азійськими експортерами. Саме ці фактори зменшили ризики, пов’язані з тарифами, і зробили регіон більш привабливим для інвесторів, пише Reuters.

Чому Тайвань і Південна Корея стали лідерами

Дві країни — Тайвань та Південна Корея — стали головними отримувачами іноземного капіталу. У липні Тайвань залучив 7,78 млрд доларів — це найвищий рівень з 2008 року. Південна Корея не відстала: туди інвестували 4,52 млрд доларів — максимум з лютого 2024-го.

За три місяці ці два технологічні гіганти Азії сукупно отримали понад 25,7 млрд доларів. Така динаміка пояснюється зростанням інтересу до сектору ШІ, у якому Тайвань та Корея є ключовими гравцями завдяки потужній експортній моделі.

Крім того, в липні фондові індекси в Тайбеї та Сеулі зросли приблизно на 6% кожен, а загальний MSCI для азійських ринків без Японії показав позитивну динаміку вп’яте поспіль.

Інвестори підтримали реформи в Південній Кореї

Успіх Південної Кореї також пов'язаний з низкою реформ. Уряд реалізував політику, що сприяє акціонерам і підвищує прозорість компаній. Це підкріплюється стабільною політичною ситуацією та сильними фінансовими показниками корпорацій.

Попри це, інвестори уважно стежать за планами уряду щодо податкових змін, які можуть мати непередбачувані наслідки.

"Корейський ринок сьогодні виглядає привабливо через технологічну базу і чіткі правила для акціонерів, але невизначеність у фіскальній політиці може внести корективи", — пояснив старший портфельний менеджер Nikko Asset Management Кеннет Танг.

Таїланд привабив капітал попри ризики

Липень став першим місяцем чистого припливу капіталу в Таїланд — 499 млн доларів. Це значний прорив після 9-місячного відтоку коштів. Інвесторів привабили зниженні ціни на акції, однак загальні ризики залишаються.

SET-індекс країни виріс на 14% — найкращий результат з листопада 2020 року. Але він все ще на 10% нижче, ніж на початку року, і Таїланд залишається одним з аутсайдерів у регіоні.

"Ми обережно оцінюємо Таїланд через високий борг населення, політичну нестабільність і зовнішні фактори, такі як конфлікт із Камбоджею", — зазначив Танг.

Відтік інвестицій з Індії, Індонезії та Філіппін

На противагу Тайваню та Кореї, кілька країн зафіксували відтік капіталу. Найбільших втрат зазнала Індія — понад 2 млрд доларів у липні. Це перший відтік після трьох місяців зростання.

Індонезія втратила 570 млн доларів, а Філіппіни — 29 млн дол. Основні причини — слабкі корпоративні звіти, обережність інвесторів та обмежена довіра до фінансової політики країн.

В'єтнам отримав шанс стати новим магнітом

В'єтнам виглядає як країна з високим потенціалом. У липні він отримав 326 млн доларів іноземного капіталу. Причина — вдала торгова угода зі США та активна урядова політика підтримки інвестицій.

Експерти вважають, що В'єтнам може стати наступним центром тяжіння для капіталу, якщо зможе зберегти стабільність та підтримати економічне зростання.

Майбутнє інвестицій в Азію

Поточні інвестиційні тренди показують, що пріоритети інвесторів змінюються. Тайвань і Південна Корея — головні бенефіціари завдяки індустрії штучного інтелекту та стабільним інституціям.

Таїланд відновлюється, але залишається вразливим, а Індія й Індонезія потребують реформ і посилення довіри. В'єтнам — перспективний гравець, який вже сьогодні приваблює нових інвесторів.

"Гроші шукають стабільність, технології та зростання. А Азія сьогодні має ці три складові", — резюмував Танг.

