Чи купувати ОВДП на початку 2025 року — експерт відповів

Купюры в одну тысячу гривен в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Облигации — важный элемент многих инвестиционных портфелей, поскольку предлагают доход и помогают диверсифицировать инвестиции и управлять рисками. Но самое главное, что время покупки облигаций может повлиять на будущий общий доход. Например, считается, что для украинцев начало 2025 года может стать одним из самых оптимальных моментов для покупки облигаций.

Об этом сказал старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович.

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По его словам, ожидается, что Национальный банк Украины (НБУ) и дальше будет придерживаться стратегии снижения ставок, когда изменится показатель учетной ставки. Так что ослабление гривневого курса в 2025 году будет продолжаться, но:

вряд ли курс снизится до критических показателей или превысит "доходность от депозитов";

вероятнее всего, курс будет меньше, чем доходность по гривневым облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"Сейчас на рынке активно торгуется очень много облигаций. Из них 14 выпусков — это облигации, которые должны погасить в 2025 году. То есть если вы хотите покупать короткие инструменты – это очень хороший выбор. Потому что можно найти для себя любую гривневую облигацию с погашением в любой месяц в течение года", — отметил эксперт.

В то же время, украинцам нужно обращать внимание и на то, что погашение облигаций не будет происходить ежемесячно. Так, по словам Котовича, вряд ли это произойдет, например, в декабре. При этом старший финансовый аналитик ICUВ считает, что декабрьские облигации, размещенные в следующем году, еще могут появиться, поскольку ассортимент инструментов будет расширяться.

Напомним, в Украине благодаря инвестированию в государственные облигации (ОВГЗ) можно не только поддержать экономику страны во время войны, но и получить дополнительный доход. По сравнению с банковскими депозитами, прибыль от облигаций не облагается налогом, поэтому они являются интересным финансовым инструментом, чтобы приумножить сбережения.

Также мы рассказывали, что у украинцев есть возможность зарабатывать на акциях известных мировых компаний. Делать выгодные инвестиции простые граждане могут даже во время войны.