Европейский фондовый рынок падает — почему инвесторы отказываются от акций

Мужчина рассматривает показатели на графике. Фото: Freepik

Европейские фондовые рынки снизились в понедельник, 30 декабря. Рост доходности государственных облигаций заставил инвесторов отказаться от акций в конце года, который был успешным для некоторых региональных рынков.

Об этом сообщает Reuters.

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Что происходит с акциями европейских компаний

Индекс STOXX 600, охватывающий европейские компании, снизился на 0,3% по состоянию на 11:47 по киевскому времени. Больше всего потеряли акции технологического сектора и производителей промышленных товаров.

Торговые объемы оставались низкими из-за приближающегося празднования Нового года. Во вторник, 31 декабря, фондовые биржи Германии, Италии и Швейцарии будут закрыты, а в Великобритании и Франции предусмотрен сокращенный рабочий день.

Несмотря на понижение, индекс STOXX 600 все еще может завершить год с ростом на 5,9%. Самые большие региональные успехи показал немецкий DAX, тогда как французский CAC 40 продемонстрировал отставание.

Несмотря на положительную динамику в Европе, индекс STOXX 600 значительно уступает американскому S&P 500, который в этом году вырос на 25%. Разница объясняется сокращением ставок Федеральной резервной системой США и бумом акций технологических компаний благодаря развитию искусственного интеллекта.

Немецкий DAX завершил свой последний торговый день года понижением на 0,3%, но по итогам года продемонстрировал рост на 19%, став самым успешным среди европейских индексов. В то же время французский CAC 40 потерял 2,5% за год из-за беспокойства по поводу фискального дефицита и политической нестабильности в стране.

Акции Siemens Healthineers снизились на 1,2% после заявления финансового директора Siemens AG Ральфа Томаса о пересмотре доли компании в медицинском технологическом подразделении.

В то же время акции BayWa выросли на 12% после объявления о достижении соглашения по реструктуризации с основными акционерами и финансистами.

Напомним, компании привлекают капитал через фондовый рынок. Они предлагают инвесторам облигации и акции, которые получают прибыль и вкладываются в компании.

Также мы писали, что на американской фондовой бирже быстро падают акции публичных компаний. Самые богатые люди планеты понесли значительные финансовые потери.