Почему кофе, шоколад и чай стремительно дорожают в 2025 году — причины и прогнозы

Зерна кофе в ладонях. Фото: Freepik

Мировые цены на кофе, какао и чай бьют рекорды, и это ощутимо бьет по кошелькам украинцев. Основная причина — сокращение предложения из-за неурожая в Бразилии и Вьетнаме. Эти две страны формируют значительную часть мирового производства. И именно в них погода оказалась особенно неблагосклонной.

Мировой рынок кофе оказался в турбулентности — за последний год цена арабики взлетела почти вдвое: с 2,20 до 3,34 доллара США за фунт. Об этом рассказал доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ННЦ "Институт аграрной экономики" Богдан Духницкий в комментарии изданию "Коммерсантъ Украинский".

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"Урожай 2024 года во Вьетнаме и Бразилии из-за длительных погодных неурядиц в конце лета не оправдал оптимистических прогнозов", — объясняет он.

Дополнительным фактором стало снижение объемов продаж со стороны фермеров, которые ожидают еще более высоких цен в будущем. Таким образом, рост не только продолжается — он закладывает новую реальность: кофе дешевле уже не будет.

Глобальная цепь: чай и какао тоже не отстают

Похожая ситуация наблюдается и на других аграрных рынках. В частности, на рынке чая цены начали расти еще летом 2024 года из-за климатических аномалий в Индии — одного из крупнейших производителей в мире. Жара и наводнения привели к падению урожая на 30%, что автоматически подтолкнуло цены на 20%.

"Рост стоимости чая начался летом 2024 года, главным образом из-за чрезмерной жары и наводнений в Индии", — комментирует Духницкий.

На рынке какао ситуация даже хуже. В сезоне 2023/24 мировое производство какао-бобов сократилось с 5 млн до 4,4 млн тонн. В декабре 2024 года был зафиксирован ценовой пик — почти 12 тысяч долларов за тонну. Сейчас цены колеблются в пределах 8 300-8 700 долларов.

"Очередной всплеск стоимости какао-бобов состоялся в декабре 2024 года, когда их цена достигла максимума — 11 985 долл. США/т", — уточняет экономист.

И, что важно, даже если цены на сырье стабилизируются, шоколад будет оставаться дорогим. Почему? Потому что производство не восстановится быстро.

"Эксперты рынка не видят возможностей для полного восстановления производства, поэтому даже при дальнейшей стабилизации цен на бобы какао стоимость готового шоколада будет расти", — прогнозирует Духницкий.

Украинский потребитель: почему нас это касается

Для Украины ситуация особенно уязвима. Все эти продукты — кофе, чай, какао — импортируются. А это означает полную зависимость от глобальных ценовых колебаний.

"Профильные компании-импортеры постоянно несут дополнительные риски и убытки в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины, вынужденно закладывая эти расходы в цену для конечного потребителя", — отмечает эксперт.

В то же время, есть еще один нюанс: потребитель в Украине чувствует рост не сразу, а с определенным лагом в 3-4 месяца. Это связано с особенностями логистики, контрактов и рыночных запасов.

"Эти продукты обладают способностью храниться длительное время, поэтому внутренний рост цен обычно происходит с отсрочкой в 3-4 месяца после глобального подорожания", — добавляет Духницкий.

На практике это означает, что даже привычная чашка кофе в кафе или дома стоит все больше. Например, еще в июне 2024 года средняя цена кофе в Украине составляла 32,19 грн. Через год — уже 38,73 грн. То есть за год кофепитие стало дороже почти на 20%. А с учетом прогнозируемых проблем с урожаем в будущем, стоит ожидать дальнейшего роста.

Что делать бизнесу и потребителям

Предприятиям, которые работают с напитками, стоит готовиться к пересмотру закупочной политики. Желательно иметь долгосрочные контракты или формировать запасы. Потребителям — рационализировать свои привычки, не ожидая возвращения старых цен.

"При имеющихся прогнозах относительно неурожая и сокращения запасов, стоит ожидать постепенного повышения цен и в дальнейшем, особенно в сегменте кофе и шоколада", — заключает Духницкий.

Как сообщалось, с 18 июня пассажиры Укрзализныци, которые путешествуют поездами дальнего следования, платят больше за чай, кофе и питьевую воду. Это обновление цен касается горячих напитков и воды, предлагаемых на борту.

Также мы рассказывали, что настоящий вкус кофе — это больше, чем просто качество зерен; он в значительной степени зависит от правильности заваривания. Даже малейшая ошибка в этом процессе может привести к потере великолепного аромата и появлению горького привкуса.