Чому кава, шоколад і чай стрімко дорожчають у 2025 році — причини та прогнози

Зерна кави у долонях. Фото: Freepik

Світові ціни на каву, какао та чай б’ють рекорди, і це відчутно б’є по гаманцях українців. Основна причина — скорочення пропозиції через неврожай у Бразилії та В’єтнамі. Ці дві країни формують значну частину світового виробництва. І саме в них погода виявилася особливо неприхильною.

Світовий ринок кави опинився в турбулентності — за останній рік ціна арабіки злетіла майже вдвічі: з 2,20 до 3,34 долара США за фунт. Про це розповів доктор економічних наук, провідний науковий співробітник ННЦ "Інститут аграрної економіки" Богдан Духницький у коментарі виданню "Комерсант Український".

Реклама

Читайте також:

"Урожай 2024 року у В’єтнамі та Бразилії через тривалі погодні негаразди наприкінці літа не виправдав оптимістичних прогнозів", — пояснює він.

Додатковим фактором стало зниження обсягів продажу з боку фермерів, які очікують ще вищих цін у майбутньому. Таким чином, зростання не лише триває — воно закладає нову реальність: кави дешевше вже не буде.

Глобальний ланцюг: чай і какао теж не відстають

Схожа ситуація спостерігається і на інших аграрних ринках. Зокрема, на ринку чаю ціни почали зростати ще влітку 2024 року через кліматичні аномалії в Індії — одного з найбільших виробників у світі. Спека і повені призвели до падіння врожаю на 30%, що автоматично підштовхнуло ціни на 20%.

"Зростання вартості чаю розпочалось влітку 2024 року, головним чином через надмірну спеку і повені в Індії", — коментує Духницький.

На ринку какао ситуація навіть гірша. У сезоні 2023/24 світове виробництво какао-бобів скоротилось із 5 млн до 4,4 млн тонн. У грудні 2024 року було зафіксовано ціновий пік — майже 12 тисяч доларів за тонну. Наразі ціни коливаються в межах 8 300-8 700 доларів.

"Черговий сплеск вартості какао-бобів відбувся в грудні 2024 року, коли їх ціна сягнула максимуму — 11 985 дол. США/т", — уточнює економіст.

І, що важливо, навіть якщо ціни на сировину стабілізуються, шоколад залишатиметься дорогим. Чому? Тому що виробництво не відновиться швидко.

"Експерти ринку не бачать можливостей для повного відновлення виробництва, тому навіть при подальшій стабілізації цін на боби какао вартість готового шоколаду зростатиме", — прогнозує Духницький.

Український споживач: чому нас це стосується

Для України ситуація особливо вразлива. Усі ці продукти — кава, чай, какао — імпортуються. А це означає повну залежність від глобальних цінових коливань.

"Профільні компанії-імпортери постійно несуть додаткові ризики і збитки в умовах збройної агресії РФ проти України, вимушено закладаючи ці витрати в ціну для кінцевого споживача", — наголошує експерт.

У той самий час, є ще один нюанс: споживач в Україні відчуває зростання не одразу, а з певним лагом у 3-4 місяці. Це пов’язано з особливостями логістики, контрактів та ринкових запасів.

"Ці продукти мають здатність зберігатись тривалий час, тому внутрішнє зростання цін зазвичай відбувається з відтермінуванням у 3-4 місяці після глобального здорожчання", — додає Духницький.

На практиці це означає, що навіть звична чашка кави в кав’ярні або вдома коштує дедалі більше. Наприклад, ще в червні 2024 року середня ціна кави в Україні становила 32,19 грн. Через рік — уже 38,73 грн. Тобто за рік кавування стало дорожчим майже на 20%. А з урахуванням прогнозованих проблем з урожаєм у майбутньому, варто очікувати подальшого зростання.

Що робити бізнесу і споживачам

Підприємствам, які працюють із напоями, варто готуватися до перегляду закупівельної політики. Бажано мати довгострокові контракти або формувати запаси. Споживачам — раціоналізувати свої звички, не очікуючи повернення старих цін.

"За наявних прогнозів щодо неврожаю та скорочення запасів, варто очікувати поступового підвищення цін і надалі, особливо в сегменті кави та шоколаду", — підсумовує Духницький.

Як повідомлялось, з 18 червня пасажири Укрзалізниці, які подорожують поїздами далекого сполучення, сплачують більше за чай, каву та питну воду. Це оновлення цін стосується гарячих напоїв та води, що пропонуються на борту.

Також ми розповідали, що справжній смак кави — це більше, ніж просто якість зерен; він значною мірою залежить від правильності заварювання. Навіть найменша помилка у цьому процесі може призвести до втрати чудового аромату та появи гіркого присмаку.