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Акции Netflix достигли рекордных значений — что стало причиной

24 января 2025 12:23
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Акции Netflix взлетели — инвесторы отреагировали на рост базы подписчиков
Здание с логотипом Netflix. Фото: Unsplash
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Акции Netflix резко поднялись на 13% в среду, 22 января, достигнув исторического максимума, после того, как компания объявила о добавлении рекордных 18,9 млн подписчиков за четвертый квартал 2024 года. Значительный рост стал возможным благодаря ставке на спортивные трансляции, а также повышению цен в ключевых регионах, включая США.

Об этом пишет Reuters.

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Сейчас глобальная база подписчиков Netflix составляет 301,6 млн, что значительно опережает конкурентов в потоковой индустрии. Благодаря этому компания имеет больше возможностей для развития рекламного бизнеса и получения выгодных контрактов с рекламодателями.

Если положительная динамика сохранится, рыночная капитализация Netflix может превысить 400 млрд долларов, добавляя около 50 млрд долларов к нынешней оценке в 370 млрд долларов. Акции компании достигли рекордной цены 988 долларов за штуку во время утренних торгов в среду. Это значение растет на фоне успешного 2024 года, когда стоимость акций увеличилась на 83%.

Несмотря на рост количества подписчиков, рост доходов составил лишь 16% и превысил прогнозы на 100 млн долларов. На это повлияли рост базы пользователей в регионах с низким средним доходом и популярность тарифов с поддержкой рекламы.

Netflix успешно дебютировал в спортивных трансляциях, в частности проведя трансляцию боксерского поединка между Джейком Полом и Майком Тайсоном. Событие стало самым просматриваемым в истории компании. Также платформа привлекла миллионы зрителей через трансляции игр Национальной футбольной лиги и популярное рождественское выступление Бейонсе.

Эксперты считают, что компания будет расширять свое присутствие в спорте. Netflix уже получил права на трансляцию Чемпионатов мира по футболу среди женщин в США в 2027 и 2031 году.

Напомним, акции некоторых автопроизводителей из Европы обвалились. Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин, что стало причиной падения.

Также мы писали, что, хотя второй сезон сериала "Игра в кальмара" обрел популярность среди зрителей, дебют все равно прошел не совсем идеально. Продолжение хитового шоу повлекло падение акций южнокорейских компаний.

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