Акції Netflix злетіли — інвестори відреагували на зростання бази підписників

Будівля з логотипом Netflix. Фото: Unsplash

Акції Netflix різко піднялися на 13% у середу, 22 січня, досягнувши історичного максимуму, після того, як компанія оголосила про додавання рекордних 18,9 млн передплатників за четвертий квартал 2024 року. Значне зростання стало можливим завдяки ставці на спортивні трансляції, а також підвищенню цін у ключових регіонах, включаючи США.

Про це пише Reuters.

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Зараз глобальна база передплатників Netflix становить 301,6 млн, що значно випереджає конкурентів у потоковій індустрії. Завдяки цьому компанія має більше можливостей для розвитку рекламного бізнесу та отримання вигідних контрактів із рекламодавцями.

Якщо позитивна динаміка збережеться, ринкова капіталізація Netflix може перевищити 400 млрд доларів, додаючи близько 50 млрд доларів до нинішньої оцінки в 370 млрд доларів. Акції компанії досягли рекордної ціни 988 доларів за штуку під час ранкових торгів у середу. Це значення зростає на тлі успішного 2024 року, коли вартість акцій збільшилася на 83%.

Попри зростання кількості передплатників, зростання доходів склало лише 16% і перевищило прогнози на 100 млн доларів. На це вплинули зростання бази користувачів у регіонах із низьким середнім доходом та популярність тарифів із підтримкою реклами.

Netflix успішно дебютував у спортивних трансляціях, зокрема провівши трансляцію боксерського поєдинку між Джейком Полом та Майком Тайсоном. Подія стала найбільш перегляданою в історії компанії. Також платформа залучила мільйони глядачів через трансляції ігор Національної футбольної ліги та популярний різдвяний виступ Бейонсе.

Експерти вважають, що компанія розширюватиме свою присутність у спорті. Netflix вже отримав права на трансляцію Чемпіонатів світу з футболу серед жінок у США у 2027 та 2031 році.

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