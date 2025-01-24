Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Інвестиції arrow Акції Netflix досягли рекордних значень — що стало причиною arrow

Акції Netflix досягли рекордних значень — що стало причиною

24 січня 2025 12:23
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Акції Netflix злетіли — інвестори відреагували на зростання бази підписників
Будівля з логотипом Netflix. Фото: Unsplash
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Акції Netflix різко піднялися на 13% у середу, 22 січня, досягнувши історичного максимуму, після того, як компанія оголосила про додавання рекордних 18,9 млн передплатників за четвертий квартал 2024 року. Значне зростання стало можливим завдяки ставці на спортивні трансляції, а також підвищенню цін у ключових регіонах, включаючи США.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Як змінилося фінансове становище компанії

Зараз глобальна база передплатників Netflix становить 301,6 млн, що значно випереджає конкурентів у потоковій індустрії. Завдяки цьому компанія має більше можливостей для розвитку рекламного бізнесу та отримання вигідних контрактів із рекламодавцями.

Якщо позитивна динаміка збережеться, ринкова капіталізація Netflix може перевищити 400 млрд доларів, додаючи близько 50 млрд доларів до нинішньої оцінки в 370 млрд доларів. Акції компанії досягли рекордної ціни 988 доларів за штуку під час ранкових торгів у середу. Це значення зростає на тлі успішного 2024 року, коли вартість акцій збільшилася на 83%.

Попри зростання кількості передплатників, зростання доходів склало лише 16% і перевищило прогнози на 100 млн доларів. На це вплинули зростання бази користувачів у регіонах із низьким середнім доходом та популярність тарифів із підтримкою реклами.

Netflix успішно дебютував у спортивних трансляціях, зокрема провівши трансляцію боксерського поєдинку між Джейком Полом та Майком Тайсоном. Подія стала найбільш перегляданою в історії компанії. Також платформа залучила мільйони глядачів через трансляції ігор Національної футбольної ліги та популярний різдвяний виступ Бейонсе.

Експерти вважають, що компанія розширюватиме свою присутність у спорті. Netflix вже отримав права на трансляцію Чемпіонатів світу з футболу серед жінок у США у 2027 та 2031 році.

Нагадаємо, акції деяких автовиробників з Європи обвалилися. Дональд Трамп оголосив про введення нових мит, що стало причиною падіння.

Також ми писали, що, хоча другий сезон серіалу "Гра в кальмара" здобув популярність серед глядачів, дебют все одно пройшов не зовсім ідеально. Продовження хітового шоу спричинило падіння акцій південнокорейських компаній.

серіал інвестиції Netflix шоу фондовий ринок акції

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:11 Орбан заявив, що Україна намагається перехитрити Угорщину

13:09 У Львові чоловіка засудили за напад із ножем на брата

13:07 У Києві викрили заволодіння 2,2 млн грн на ремонті ліцею

13:06 Робив людей психічно хворими — в Одесі судитимуть лікаря

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

12:33 У СБУ підтвердили атаку на один з найбільших НПЗ та ТЕЦ в Росії

12:32 Стало відомо, скільки доходів отримав Київ у 2024 році

12:29 Аномально тепла зима на Одещині — чи будуть українці з хлібом

12:28 Дональд Трамп готовий відновити переговори з Кім Чен Ином

13:11 Орбан заявив, що Україна намагається перехитрити Угорщину

13:09 У Львові чоловіка засудили за напад із ножем на брата

13:07 У Києві викрили заволодіння 2,2 млн грн на ремонті ліцею

13:06 Робив людей психічно хворими — в Одесі судитимуть лікаря

12:33 У СБУ підтвердили атаку на один з найбільших НПЗ та ТЕЦ в Росії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:32 Стало відомо, скільки доходів отримав Київ у 2024 році

12:29 Аномально тепла зима на Одещині — чи будуть українці з хлібом

12:28 Дональд Трамп готовий відновити переговори з Кім Чен Ином

12:23 Акції Netflix досягли рекордних значень — що стало причиною

12:20 Учасники бойових дій — чи тільки в ЗСУ мають на це право

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Text

17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати