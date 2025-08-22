Ученые обнаружили зоны смерти в Красном море и объяснили их значение

Аквалангист в море. Фото: Freepik

Недавнее открытие поразило научное сообщество — в глубинах Красного моря исследователи обнаружили так называемые соляные бассейны. Эти водоемы отличаются чрезвычайно высокой концентрацией соли, что делает их смертельными для большинства морских существ. Организмы, которые попадают в такую воду, быстро обездвиживаются или погибают.

Несмотря на угрозу для жизни, эти бассейны имеют неоценимое научное значение, пишет издание Indian defense review. Они открывают путь к пониманию древних процессов, которые происходили на Земле миллиарды лет назад.

Зоны смерти как окно в прошлое Земли

Ученые отмечают, что условия в этих водоемах похожи на те, в которых могла зародиться ранняя жизнь. Изолированность бассейнов и их большая глубина создают уникальную среду, подобную условиям первобытной планеты.

"Изолированность и экстремальная глубина этих водоемов делают их идеальным местом для исследований, показывающих, как могла зародиться жизнь во враждебной среде", — подчеркивает профессор Сэм Перкис из Университета Майами.

Таким образом, соляные бассейны являются своеобразными природными архивами, где хранится информация о геологической и биологической истории нашей планеты.

Сходство со средами за пределами Земли

Одной из самых интригующих особенностей этого открытия является его значение для астробиологии. Исследователи видят в Красном море аналогии с условиями на ледяных лунах Юпитера и Сатурна — Европе и Энцеладе. Там также могут существовать подземные океаны с экстремальными параметрами, способными поддерживать микробную жизнь.

"Изучение смертоносных подводных экосистем на Земле дает бесценные подсказки для поиска жизни в других мирах", — отмечает Перкис.

Это открытие может стать важным шагом в разработке моделей внеземных сред, пригодных для существования живых организмов.

Потенциал для поиска жизни в космосе

Исследование соляных бассейнов помогает формировать гипотезы о существовании жизни за пределами Земли. Ученые рассматривают эти водоемы как "лаборатории под открытым небом", позволяющие экспериментально проверить устойчивость жизни к экстремальным условиям.

Некоторые микроорганизмы способны приспосабливаться даже к такой агрессивной химической и физической обстановке. Это свидетельствует о том, что жизнь может иметь гораздо более широкий спектр возможностей для развития, чем ранее считалось.

Жизнь в экстремальных условиях

Еще одно важное открытие заключается в том, что даже в так называемых зонах смерти ученые находят уникальные микроорганизмы. Их существование демонстрирует невероятную приспособленность жизни. Исследование таких организмов может дать ответ на вопрос, способны ли живые системы развиваться в средах, которые кажутся абсолютно враждебными.

"Эти водоемы показывают, что границы возможного для жизни значительно шире, чем мы представляли", — отмечает Перкис.

