Вчені виявили зони смерті в Червоному морі та пояснили їх значення

Аквалангіст у морі. Фото: Freepik

Нещодавнє відкриття вразило наукову спільноту — у глибинах Червоного моря дослідники виявили так звані соляні басейни. Ці водойми відзначаються надзвичайно високою концентрацією солі, що робить їх смертельними для більшості морських істот. Організми, які потрапляють у таку воду, швидко знерухомлюються або гинуть.

Попри загрозу для життя, ці басейни мають неоціненне наукове значення, пише видання Indian defense review. Вони відкривають шлях до розуміння давніх процесів, які відбувалися на Землі мільярди років тому.

Реклама

Читайте також:

Зони смерті як вікно в минуле Землі

Вчені наголошують, що умови у цих водоймах схожі на ті, в яких могло зародитися раннє життя. Ізольованість басейнів та їхня велика глибина створюють унікальне середовище, подібне до умов первісної планети.

"Ізольованість і екстремальна глибина цих водойм роблять їх ідеальним місцем для досліджень, що показують, як могло зародитися життя у ворожому середовищі", — підкреслює професор Сем Перкіс із Університету Майамі.

Таким чином, соляні басейни є своєрідними природними архівами, де зберігається інформація про геологічну та біологічну історію нашої планети.

Подібність із середовищами за межами Землі

Однією з найбільш інтригуючих особливостей цього відкриття є його значення для астробіології. Дослідники вбачають у Червоному морі аналогії з умовами на крижаних місяцях Юпітера та Сатурна — Європі й Енцеладі. Там також можуть існувати підземні океани з екстремальними параметрами, здатними підтримувати мікробне життя.

"Вивчення смертоносних підводних екосистем на Землі дає безцінні підказки для пошуку життя в інших світах", — зауважує Перкіс.

Це відкриття може стати важливим кроком у розробці моделей позаземних середовищ, придатних для існування живих організмів.

Потенціал для пошуку життя у космосі

Дослідження соляних басейнів допомагає формувати гіпотези щодо існування життя за межами Землі. Учені розглядають ці водойми як "лабораторії під відкритим небом", що дозволяють експериментально перевірити стійкість життя до екстремальних умов.

Деякі мікроорганізми здатні пристосовуватися навіть до такої агресивної хімічної та фізичної обстановки. Це свідчить про те, що життя може мати набагато ширший спектр можливостей для розвитку, ніж раніше вважалося.

Життя в екстремальних умовах

Ще одне важливе відкриття полягає в тому, що навіть у так званих зонах смерті вчені знаходять унікальні мікроорганізми. Їхнє існування демонструє неймовірну пристосованість життя. Дослідження таких організмів може дати відповідь на запитання, чи здатні живі системи розвиватися у середовищах, які здаються абсолютно ворожими.

"Ці водойми показують, що межі можливого для життя значно ширші, ніж ми уявляли", — зазначає Перкіс.

Як повідомлялось, протягом тривалого часу екологи та науковці спостерігали за Великим Солоним озером у США, рівень води якого постійно знижується. Однак саме це обміління призвело до несподіваного відкриття: на дні, що оголилося, були знайдені своєрідні "оазиси" — вкриті очеретом пагорби, які виявилися ключем до розуміння підземних водних систем озера.

Також зазначимо, що втрати прісної води у світі сягнули рекордних позначок. Згідно з останніми дослідженнями, значна частина цих запасів вже потрапила до океану, що прискорило підняття рівня моря і стало більш небезпечним явищем, ніж танення льодовиків.