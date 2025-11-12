Как подготовить дом к отключению света — подробная инструкция

Женщина и мужчина читают книгу при свечах. Фото: Freepik

Из-за массированных атак РФ на украинскую энергосистему, отключения света уже стали частью нашей реальности. Но даже в темноте можно сохранить комфорт и спокойствие, если вовремя подготовиться.

Простой набор действий и вещей поможет избежать паники и обеспечить базовые потребности всей семьи, отмечают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как подготовить запасы на период без света

Первое, что нужно сделать — это создать небольшой запас воды и пищи:

по 3 литра питьевой воды на человека в сутки;

10-12 литров технической воды для бытовых нужд;

продукты с длительным сроком хранения — крупы, консервы, орехи, сухофрукты, шоколад, сублиматы.

"Не забудьте и об аптечке: лекарства постоянного потребления, средства от простуды, бинты и антисептики. Документы и медицинские справки лучше хранить в водонепроницаемом пакете, а также сделать копии", — отмечают специалисты.

Как обеспечить связь и деньги во время отключения

Когда нет электричества, банкоматы и терминалы часто не работают. Поэтому стоит иметь запас наличных на 7-14 дней.

Также запишите номера родственников и служб экстренной помощи на бумаге — смартфон может разрядиться, а павербанк тоже не бесконечен.

Как обеспечить связь без света. Графика: spravdi/Telegram

Как подготовить источники света и тепла

В темноте важно оставаться видимыми. Имейте несколько фонариков, свечи, лампы на батарейках. Хорошо, если одежда или ошейники для животных имеют светоотражатели — это поможет избежать травм в темноте.

Для связи и новостей соберите радио на батарейках. Заряжайте павербанки и аккумуляторы заранее, а для тех, кто имеет возможность, полезно приобрести мини-генератор или зарядную станцию.

Как сохранить тепло в доме во время блэкаутов

Холодные углы комнат изолируйте пенополистирольными листами. Если чувствуется сквозняк, используйте дополнительные уплотнители на дверях. В квартирах целесообразно утеплять фасады совместно с соседями — это поможет удержать тепло во всем подъезде.

Подготовьте безопасные источники тепла: грелки (водяные, каталожные или химические), а если есть генератор — используйте его только на открытом воздухе, не ближе 6 метров от окон. Газовая плита не подходит для обогрева, ведь может вызвать отравление угарным газом.

Обязательно приобретите огнетушитель и, по возможности, детектор угарного газа — это может спасти жизнь.

Как приготовить еду без света

Когда электричества нет, поможет туристическая плитка или горелка — главное, чтобы модель была сертифицирована. Пользуйтесь ими только в помещении с вентиляцией или на балконе. В запасе можно иметь сухое горючее — оно легкое и безопасное для коротких приготовлений.

Термос станет вашим лучшим другом во время отключений: горячая вода в нем сохраняет тепло несколько часов. Стоит иметь несколько термосов, чтобы заранее налить кипяток для чая или быстрых блюд.

Как сообщалось, украинцев предупреждают о сложной зиме. Эксперты отмечают, что даже графики с 8-12 часами отсутствия света в сутки могут оказаться слишком оптимистичным сценарием.

Также мы рассказывали, что мошенники и недобросовестные администраторы телеграмм-каналов активизировались во время отключений света, используя тему электроэнергии. Они распространяют ложные сообщения об экстренных обесточиваниях, блэкаутах или новых графиках, чтобы искусственно повысить активность на своих ресурсах.