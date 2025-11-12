Видео
Подготовка заранее — что нужно сделать перед отключением света

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 14:15
обновлено: 10:56
Как подготовить дом к отключению света — подробная инструкция
Женщина и мужчина читают книгу при свечах. Фото: Freepik

Из-за массированных атак РФ на украинскую энергосистему, отключения света уже стали частью нашей реальности. Но даже в темноте можно сохранить комфорт и спокойствие, если вовремя подготовиться.

Простой набор действий и вещей поможет избежать паники и обеспечить базовые потребности всей семьи, отмечают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Читайте также:

Как подготовить запасы на период без света

Первое, что нужно сделать — это создать небольшой запас воды и пищи:

  • по 3 литра питьевой воды на человека в сутки;
  • 10-12 литров технической воды для бытовых нужд;
  • продукты с длительным сроком хранения — крупы, консервы, орехи, сухофрукты, шоколад, сублиматы.

"Не забудьте и об аптечке: лекарства постоянного потребления, средства от простуды, бинты и антисептики. Документы и медицинские справки лучше хранить в водонепроницаемом пакете, а также сделать копии", — отмечают специалисты.

Как обеспечить связь и деньги во время отключения

Когда нет электричества, банкоматы и терминалы часто не работают. Поэтому стоит иметь запас наличных на 7-14 дней.

Также запишите номера родственников и служб экстренной помощи на бумаге — смартфон может разрядиться, а павербанк тоже не бесконечен.

 

Подготовка заранее — что нужно сделать перед отключением света - фото 1
Как обеспечить связь без света. Графика: spravdi/Telegram

Как подготовить источники света и тепла

В темноте важно оставаться видимыми. Имейте несколько фонариков, свечи, лампы на батарейках. Хорошо, если одежда или ошейники для животных имеют светоотражатели — это поможет избежать травм в темноте.

Для связи и новостей соберите радио на батарейках. Заряжайте павербанки и аккумуляторы заранее, а для тех, кто имеет возможность, полезно приобрести мини-генератор или зарядную станцию.

Как сохранить тепло в доме во время блэкаутов

Холодные углы комнат изолируйте пенополистирольными листами. Если чувствуется сквозняк, используйте дополнительные уплотнители на дверях. В квартирах целесообразно утеплять фасады совместно с соседями — это поможет удержать тепло во всем подъезде.

Подготовьте безопасные источники тепла: грелки (водяные, каталожные или химические), а если есть генератор — используйте его только на открытом воздухе, не ближе 6 метров от окон. Газовая плита не подходит для обогрева, ведь может вызвать отравление угарным газом.

Обязательно приобретите огнетушитель и, по возможности, детектор угарного газа — это может спасти жизнь.

Как приготовить еду без света

Когда электричества нет, поможет туристическая плитка или горелка — главное, чтобы модель была сертифицирована. Пользуйтесь ими только в помещении с вентиляцией или на балконе. В запасе можно иметь сухое горючее — оно легкое и безопасное для коротких приготовлений.

Термос станет вашим лучшим другом во время отключений: горячая вода в нем сохраняет тепло несколько часов. Стоит иметь несколько термосов, чтобы заранее налить кипяток для чая или быстрых блюд.

Как сообщалось, украинцев предупреждают о сложной зиме. Эксперты отмечают, что даже графики с 8-12 часами отсутствия света в сутки могут оказаться слишком оптимистичным сценарием.

Также мы рассказывали, что мошенники и недобросовестные администраторы телеграмм-каналов активизировались во время отключений света, используя тему электроэнергии. Они распространяют ложные сообщения об экстренных обесточиваниях, блэкаутах или новых графиках, чтобы искусственно повысить активность на своих ресурсах.

электроэнергия деньги отключения света свет блэкаут
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
