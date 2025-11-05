Графики отключений света — украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

Отключение света — украинцев предупредили о мошеннической схеме
Во время отключений электроэнергии в Украине активизируются мошенники и недобросовестные администраторы телеграм-каналов. С помощью сообщений о якобы внедрении экстренных обесточиваний, блэкаутов, новых графиков почасовых отключений и т.д. они повышают активность на своих ресурсах.
Подобные сообщения — это фейки и возможная часть российской информационно-психологической операции, предупредили в Прикарпатьеоблэнерго.
Как проверить — фейковая информация или нет
Энергетики объяснили, что сообщения о состоянии энергосистемы Прикарпатья (то же самое касается всех регионов), об аварийных ситуациях, графики отключений и т.д. поступают исключительно через официальные каналы облэнерго:
- Сайты компаний.
- Страницы в Facebook.
- Информационные каналы в Viber и Telegram.
На что еще надо обратить внимание
Фейковые сообщения, как пояснили в Прикарпатьеоблэнерго, имеют слишком эмоциональные и заголовки вроде: "Шок!", "Стало известно, когда украинцам массово будут отключать...", "Неожиданное заявление от известного лица" и тому подобное.
Кроме того, стоит обращать внимание на дизайн и цвет логотипа, который используется на канале — он должен полностью совпадать с тем, что на официальном сайте компании.
Мошенников выдают также некачественные картинки, орфографические ошибки и наличие русизмов в текстах.
В энергокомпании призвали украинцев быть осмотрительными, получать информацию только из официальных источников и не переходить по непроверенным ссылкам.
