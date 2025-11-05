Відео
Головна Індустрії Відключення світла — українців попередили про шахрайську схему

Відключення світла — українців попередили про шахрайську схему

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 14:15
Оновлено: 11:00
Графіки відключень світла — українців попередили про нову шахрайську схему
Дівчина працює за ноутбуком під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Під час відключень електроенергії в Україні активізуються шахраї та недобросовісні адміністратори телеграм-каналів. За допомогою повідомлень про нібито впровадження екстрених знеструмлень, блекаутів, нових графіків погодинних вимкнень тощо вони підвищують активність на своїх ресурсах. 

Подібні повідомлення — це фейки та можлива частина російської інформаційно-психологічної операції, попередили в Прикарпаттяобленерго. 

Читайте також:

Як перевірити — фейкова інформація чи ні

Енергетики пояснили, що повідомлення про стан енергосистеми Прикарпаття (те ж саме стосується усіх регіонів), про аварійні ситуації, графіки вимкнень тощо надходять виключно через офіційні канали обленерго:

  1. Сайти компаній.
  2. Сторінки у Facebook.
  3. Інформаційні канали у Viber та Telegram.

На що ще треба звернути увагу

Фейкові повідомлення, як пояснили в Прикарпаттяобленерго, мають надто емоційні та заголовки на кшталт: "Шок!", "Стало відомо, коли українцям масово вимикатимуть…", "Несподівана заява від відомої особи" тощо.

Крім того, варто звертати увагу на дизайн та колір логотипа, який використовується на каналі — він має повністю збігатися з тим, що на офіційному сайті компанії.   

Шахраїв видають також неякісні картинки, орфографічні помилки та наявність русизмів в текстах.

В енергокомпанії закликали українців бути обачними, отримувати інформацію лише з офіційних джерел й не переходити за неперевіреними посиланнями.

Раніше ми розповідали, який план має РФ щодо ударів по об'єктах енергетики України. 

Також дізнавайтеся, чим загрожують ворожі удари по українських ГЕС.

фейки шахрайство відключення світла блекаут графіки відключень світла
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
