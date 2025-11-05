Графіки відключень світла — українців попередили про нову шахрайську схему

Дівчина працює за ноутбуком під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Під час відключень електроенергії в Україні активізуються шахраї та недобросовісні адміністратори телеграм-каналів. За допомогою повідомлень про нібито впровадження екстрених знеструмлень, блекаутів, нових графіків погодинних вимкнень тощо вони підвищують активність на своїх ресурсах.

Подібні повідомлення — це фейки та можлива частина російської інформаційно-психологічної операції, попередили в Прикарпаттяобленерго.

Як перевірити — фейкова інформація чи ні

Енергетики пояснили, що повідомлення про стан енергосистеми Прикарпаття (те ж саме стосується усіх регіонів), про аварійні ситуації, графіки вимкнень тощо надходять виключно через офіційні канали обленерго:

Сайти компаній. Сторінки у Facebook. Інформаційні канали у Viber та Telegram.

На що ще треба звернути увагу

Фейкові повідомлення, як пояснили в Прикарпаттяобленерго, мають надто емоційні та заголовки на кшталт: "Шок!", "Стало відомо, коли українцям масово вимикатимуть…", "Несподівана заява від відомої особи" тощо.

Крім того, варто звертати увагу на дизайн та колір логотипа, який використовується на каналі — він має повністю збігатися з тим, що на офіційному сайті компанії.

Шахраїв видають також неякісні картинки, орфографічні помилки та наявність русизмів в текстах.

В енергокомпанії закликали українців бути обачними, отримувати інформацію лише з офіційних джерел й не переходити за неперевіреними посиланнями.

