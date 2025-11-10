Видео
Видео

Главная Индустрии Не 8-12 — по сколько часов украинцы зимой могут быть без света

Не 8-12 — по сколько часов украинцы зимой могут быть без света

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 14:15
обновлено: 14:31
Отключение света зимой — сколько часов не будет электроэнергии
Девушка с ноутбуком в темноте. Фото: Freepik

Украинцев снова готовят к непростой зиме. После новых ударов по энергетической системе эксперты предупреждают: сценарий с 8-12 часами отключения света в сутки может оказаться слишком оптимистичным.

Как сообщил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире Ранок.LIVE, энергосистема переживает самый сложный период с начала войны.

Читайте также:

"Проблема в том, что многие подстанции и тепловые электростанции, поврежденные еще в 2022-2023 годах, не удалось восстановить полностью. А последние удары снова дестабилизировали систему", — отметил эксперт.

Сколько часов света не будет зимой

По мнению Корольчука, даже при оперативных ремонтах система работает на пределе.

"Отключения по 8-12 часов, о которых говорят, это еще не очень плохо, если так будет, - это оптимистический сценарий", — подчеркнул он.

Более реальные цифры, по его словам, могут быть выше. Ведь холодная пора еще не наступила, а уже сейчас часть регионов сталкивается с длительными перебоями. Со снижением температуры потребление электроэнергии будет расти, а значит, нагрузка на систему усилится.

"Еще зимы нет, а отключения уже продолжаются по 10-12 часов в кризисный период. Когда зима начнется, этот режим может стать минимальным стандартом", — пояснил специалист.

Почему электроэнергии не хватает даже после ремонтов

После масштабных атак 2022 года энергетики смогли частично восстановить работу ключевых подстанций и ТЭС, но полноценно систему так и не вернули к довоенному состоянию.

"Мы помним, как в 2022 году было нанесено много ущерба. Те части, которые сейчас восстановить на 100% невозможно, остаются слабыми звеньями. В 2024-м снова били по тепловым электростанциям, но они работали — и Трипольская, и Змиевская. Да, меньше энергии давали, но давали", — напомнил Корольчук.

В течение 2024-2025 годов энергосистема частично стабилизировалась, однако последние атаки разрушили баланс. Маневровой мощности не хватает, а стабильность теперь зависит от нескольких блоков атомных и тепловых станций, которые остаются в строю.

От чего будет зависеть стабильность энергосистемы

По словам эксперта, ситуация напрямую зависит от трех факторов:

  • состояния поврежденных подстанций, которые до сих пор не отремонтированы полностью;
  • работы атомных электростанций, которые сейчас берут на себя основную нагрузку;
  • погодных условий, ведь чем ниже температура, тем больше потребление.

"Если морозы будут сильными, а объекты снова повредят, то отключения могут длиться более 12 часов в сутки. Если зима будет мягче и не будет новых атак, тогда возможны 6-8 часов без света. Но пока это только прогнозы", — подытожил Корольчук.

Чего ждать украинцам этой зимой

Главный совет эксперта — готовиться к худшему сценарию. Стоит иметь альтернативные источники освещения, заряженные повербанки, теплые вещи и запасы воды. Энергосистема работает, но любой новый удар может изменить ситуацию за считанные часы.

"Сейчас все упирается в стабильность тех элементов, которые остались в работе. Если их удастся удержать, мы пройдем зиму с меньшими потерями. Но пока система уязвима", — резюмировал эксперт.

Как сообщалось, мошенники и недобросовестные администраторы телеграмм-каналов активизировались во время отключений электроэнергии в Украине. Они используют сообщения о якобы экстренных обесточиваниях, блэкаутах или новых графиках, чтобы повысить активность на своих ресурсах и ввести людей в заблуждение.

Также мы рассказывали, что повербанк является незаменимым помощником для зарядки смартфона или наушников, когда они разряжаются. Однако стоит помнить, что это не универсальное зарядное устройство, и подключение некоторых гаджетов к нему может быть как опасным, так и неэффективным.

электроэнергия обстрелы отключения света блэкаут графики отключений света
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
