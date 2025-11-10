Відключення світла взимку — скільки годин не буде електроенергії

Дівчина з ноутбуком у темряві. Фото: Freepik

Українців знову готують до непростої зими. Після нових ударів по енергетичній системі експерти попереджають: сценарій із 8-12 годинами відключення світла на добу може виявитися надто оптимістичним.

Як повідомив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі Ранок.LIVE, енергосистема переживає найскладніший період із початку війни.

"Проблема в тому, що багато підстанцій і теплових електростанцій, пошкоджених ще у 2022-2023 роках, не вдалося відновити повністю. А останні удари знову дестабілізували систему", — зазначив експерт.

Скільки годин світла не буде взимку

На думку Корольчука, навіть при оперативних ремонтах система працює на межі.

"Відключення по 8-12 годин, про які кажуть, це ще не дуже погано, якщо так буде, — це оптимістичний сценарій", — наголосив він.

Реальніші цифри, за його словами, можуть бути вищими. Адже холодна пора ще не настала, а вже зараз частина регіонів стикається з тривалими перебоями. Зі зниженням температури споживання електроенергії зростатиме, а отже, навантаження на систему посилиться.

"Ще зими немає, а відключення вже тривають по 10-12 годин у кризовий період. Коли зима почнеться, цей режим може стати мінімальним стандартом", — пояснив фахівець.

Чому електроенергії бракує навіть після ремонтів

Після масштабних атак 2022 року енергетики змогли частково відновити роботу ключових підстанцій і ТЕС, але повноцінно систему так і не повернули до довоєнного стану.

"Ми пам’ятаємо, як у 2022 році було завдано багато шкоди. Ті частини, які зараз відновити на 100% неможливо, залишаються слабкими ланками. У 2024-му знову били по теплових електростанціях, але вони працювали — і Трипільська, і Зміївська. Так, менше енергії давали, але давали", — нагадав Корольчук.

Протягом 2024-2025 років енергосистема частково стабілізувалась, однак останні атаки зруйнували баланс. Маневрової потужності бракує, а стабільність тепер залежить від кількох блоків атомних і теплових станцій, які залишаються в строю.

Від чого залежатиме стабільність енергосистеми

За словами експерта, ситуація напряму залежить від трьох чинників:

стану пошкоджених підстанцій, які досі не відремонтовані повністю;

роботи атомних електростанцій, що зараз беруть на себе основне навантаження;

погодних умов, адже чим нижча температура, тим більше споживання.

"Якщо морози будуть сильними, а об’єкти знову пошкодять, то відключення можуть тривати понад 12 годин на добу. Якщо зима буде м’якішою і не буде нових атак, тоді можливі 6-8 годин без світла. Але поки що це тільки прогнози", — підсумував Корольчук.

Чого чекати українцям цієї зими

Головна порада експерта — готуватися до гіршого сценарію. Варто мати альтернативні джерела освітлення, заряджені повербанки, теплі речі та запаси води. Енергосистема працює, але будь-який новий удар може змінити ситуацію за лічені години.

"Зараз усе впирається у стабільність тих елементів, які залишилися в роботі. Якщо їх вдасться втримати, ми пройдемо зиму з меншими втратами. Але поки що система вразлива", — резюмував експерт.

