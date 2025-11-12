Відео
Україна
Завчасна підготовка — що треба зробити перед відключенням світла

Завчасна підготовка — що треба зробити перед відключенням світла

Дата публікації: 12 листопада 2025 14:15
Оновлено: 10:56
Як підготувати дім до відключення світла — детальна інструкція
Жінка та чоловік читають книгу при свічках. Фото: Freepik

Через масовані атаки РФ на українську енергосистему, відключення світла вже стали частиною нашої реальності. Але навіть у темряві можна зберегти комфорт і спокій, якщо вчасно підготуватися. 

Простий набір дій і речей допоможе уникнути паніки та забезпечити базові потреби всієї родини, зазначають в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Читайте також:

Як підготувати запаси на період без світла

Перше, що потрібно зробити — це створити невеликий запас води та їжі:

  • по 3 літри питної води на людину на добу;
  • 10-12 літрів технічної води для побутових потреб;
  • продукти з тривалим терміном зберігання — крупи, консерви, горіхи, сухофрукти, шоколад, сублімати.

"Не забудьте й про аптечку: ліки постійного вжитку, засоби від застуди, бинти та антисептики. Документи й медичні довідки краще зберігати у водонепроникному пакеті, а також зробити копії", — наголошують фахівці.

Як забезпечити зв’язок і гроші під час відключення

Коли немає електрики, банкомати й термінали часто не працюють. Тому варто мати запас готівки на 7-14 днів. Запишіть номери родичів і служб екстреної допомоги на папірі — смартфон може розрядитися, а павербанк теж не безкінечний.

 

Завчасна підготовка — що треба зробити перед відключенням світла - фото 1
Як забезпечити зв’язок без світла. Графіка: spravdi/Telegram

Як підготувати джерела світла і тепла

У темряві важливо залишатися видимими. Майте кілька ліхтариків, свічки, лампи на батарейках. Добре, якщо одяг або нашийники для тварин мають світловідбивачі — це допоможе уникнути травм у темряві.

Для зв’язку і новин зберіть радіо на батарейках. Заряджайте павербанки та акумулятори заздалегідь, а для тих, хто має змогу, корисно придбати міні-генератор або зарядну станцію.

Щодо тепла — перевірте вікна і двері: щілини заповніть ущільнювачем або герметиком, за батареями встановіть тепловідбивні екрани, приберіть довгі штори. У приватному секторі варто утеплити підвал, дах і труби.

Як зберегти тепло в оселі під час блекаутів

Холодні кути кімнат ізолюйте пінополістирольними листами. Якщо відчувається протяг, використовуйте додаткові ущільнювачі на дверях. У квартирах доцільно утеплювати фасади спільно з сусідами — це допоможе втримати тепло у всьому під’їзді.

Підготуйте безпечні джерела тепла: грілки (водяні, каталiтичнi чи хімічні), а якщо маєте генератор — використовуйте його лише на відкритому повітрі, не ближче ніж 6 метрів від вікон. Газова плита не підходить для обігріву, адже може спричинити отруєння чадним газом.

Обов’язково придбайте вогнегасник і, за можливості, детектор чадного газу — це може врятувати життя.

Як приготувати їжу без світла

Коли електрики немає, допоможе туристична плитка або пальник — головне, щоб модель була сертифікована. Користуйтесь ними лише у приміщенні з вентиляцією або на балконі. У запасі можна мати сухе пальне — воно легке й безпечне для коротких приготувань.

Термос стане вашим найкращим другом під час відключень: гаряча вода в ньому зберігає тепло кілька годин. Варто мати кілька термосів, щоб заздалегідь налити кип’яток для чаю чи швидких страв.

Як повідомлялось, українців попереджають про складну зиму. Експерти зазначають, що навіть графіки з 8-12 годинами відсутності світла на добу можуть виявитися занадто оптимістичним сценарієм.

Також ми розповідали, що шахраї та недобросовісні адміністратори телеграм-каналів активізувалися під час відключень світла, використовуючи тему електроенергії. Вони поширюють неправдиві повідомлення про екстрені знеструмлення, блекаути чи нові графіки, щоб штучно підвищити активність на своїх ресурсах.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
