Зарплаты в ДТЭК и Метинвесте — сколько платят в ноябре

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 11:17
обновлено: 12:03
Работа в ДТЭК и Метинвесте — какие зарплаты предлагают в компаниях
Деньги. Фото: УНИАН

Уровень зарплат работников, работающих на предприятиях украинского горно-металлургического комплекса и в энергетической сфере, как правило, превышает средний показатель по стране. К тому же металлургические компании могут предложить более привлекательные условия труда, поскольку имеют возможность получать иностранные инвестиции.

Редакция сайта Новини.LIVE проанализировала данные на одном из порталов по поиску работы и узнала, какие зарплаты в ноябре 2025 года предлагают в Метинвесте и ДТЭК.

Читайте также:

Зарплаты в ДТЭК

По состоянию на ноябрь энергетическая компания разместила более 200 объявлений о поиске новых сотрудников. ДТЭК, например, ищет:

  • мастера бригады;
  • специалиста договорного отдела;
  • машиниста-обходчика по котельному оборудованию;
  • электромонтера по ремонту воздушных линий;
  • мастера по осмотру сетей;
  • техника.

Зарплаты в компании зависят от занимаемых должностей. Так, техник в месяц сможет зарабатывать от 12 тысяч до 13,5 тысячи гривен, мастер по осмотрам сетей — от 17 тысяч до 22 тысяч гривен, а электромонтеру по ремонту воздушных линий платят до 17,9 тысячи гривен. Машинист-обходчик по котельному оборудованию сможет зарабатывать до 23 тысяч гривен в месяц, тогда как специалист договорного отдела или мастер бригады —  17 тысяч гривен и от 22 тысяч до 24,5 тысячи гривен соответственно.

Сколько платят в Метинвесте

Компания, которая занимается добычей руды и угля, предлагает зарплаты от 13 тысяч гривен и выше. Например, одно из предприятий в Каменском ищет человека, который будет работать на специальном миксере. Зарплата работника может достигать более 42 тысяч гривен в месяц. Заработная плата в 40 тысяч гривен указана в вакансии для дозировщика.

Обжигальщику в Метинвесте готовы платить до 28 тысяч гривен ежемесячно, а электрогазосварщику — до 20 250 гривен. А слесарь по ремонту подвижного состава будет получать до 23,6 тысячи гривен.

Ранее мы писали, что украинская металлургия должна перейти к низкоуглеродному производству стали. Оценки стоимости декарбонизации достигают 12 млрд долларов. Также мы рассказывали, о китайской металлургической компании Anshan Iron & Steel Group (Ansteel, Angang) которая стала первым в мире предприятием использования возобновляемой энергии и "зеленого" водорода для производства железа.

зарплаты завод деньги сфера энергетики металлургия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
