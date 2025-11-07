Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Вместо газа и дров — какое биотопливо выращивают в Украине

Вместо газа и дров — какое биотопливо выращивают в Украине

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 14:15
обновлено: 14:04
Замена газу и дровам — какое энергетическое растение выращивают в Украине
Поля мискантуса. Фото: DW

Технологии биотоплива из энергетических растений уже давно используют в Европе. Украина тоже присоединилась к этой тенденции, делая ставку на мискантус — трехметровую траву, которая дает большое количество тепла при сжигании. Энергия, полученная от сухого мискантуса, на 20% превышает показатели древесины.

Это растение, происходящее из Азии и Африки, стало настоящим прорывом для стран, стремящихся к энергетической независимости, пишет DW.

Реклама
Читайте также:

Его часто называют "зеленым углем" из-за высокой калорийности и экологичности.

"Мискантус — это не просто трава, а энергетический инструмент будущего", — говорят ученые.

Как Украина начала отапливать биотопливом

Первый шаг к использованию мискантуса в отоплении сделал Институт биоэнергетических культур в Киеве еще 15 лет назад. Там начали выращивать сорт "Прометей" и тестировать его как топливо.

"Когда мы перешли на биотопливо, экономия составила в три раза больше, чем на газе", — рассказал представитель учреждения Александр Ганженко.

Сегодня мискантус активно рассматривают для отопления общественных зданий и частных объектов. Для бюджетных учреждений он позволяет сократить расходы почти вдвое.

Европейский опыт биоэнергетики

Европа давно сделала ставку на экологичное топливо. В Германии, Ирландии, Великобритании и Франции мискантус считают углеродно нейтральным, ведь он поглощает больше CO₂, чем выделяет при сжигании.

Из-за дефицита земель для выращивания Европа все чаще закупает сырье в других странах, в том числе и в Украине. Это открывает перед нашими аграриями новые рынки сбыта и возможность заработка.

Украинские поля с энергетической травой

Одним из пионеров этого дела стал аграрий из Житомирской области Вадим Кричковский. В 2022 году он высадил первые 65 гектаров мискантуса, а сегодня имеет более 200 гектаров плантаций.

"Три года назад все смеялись, а теперь у нас заказчики по всей стране", — рассказал соучредитель компании "Мискантус Технолоджи".

Около 80% урожая предприятие экспортирует в Европу, а остальное использует для собственного производства пеллет.

Потенциал и преимущества мискантуса

Из одной тонны сухого сырья производят пеллеты, выделяющие на 20% больше энергии, чем древесина. Такое количество биомассы может заменить 500 кубометров природного газа.

Мискантус не требует плодородной почвы — он прекрасно растет даже на истощенных землях, улучшая их структуру и обогащая органикой. Это делает культуру не только прибыльной, но и экологически полезной.

Будущее зеленой энергетики в Украине

Сегодня мискантус постепенно переходит из разряда экспериментов в промышленное выращивание. Украинские общины все активнее рассматривают его как реальную альтернативу дорогому газу.

Если государство поддержит развитие таких проектов, через несколько лет Украина сможет не только уменьшить энергозависимость, но и стать экспортером "зеленого тепла" в Европу.

"Энергетика будущего — в поле, а не в трубе", — заключают эксперты.

Как сообщалось, впервые в сфере устойчивого судоходства грузовое судно было оборудовано морской солнечной энергосистемой. Это новаторское решение имеет потенциал в корне изменить всю отрасль.

Также мы рассказывали, что рекордный рост интереса к солнечным панелям наблюдается как в Европе, так и в Украине. Это стимулируется высокими тарифами на электроэнергию, желанием достичь энергетической независимости и эффективными государственными программами поддержки, что побуждает к переходу на собственные источники питания.

топливо сфера энергетики зеленая энергетика возобновляемая энергетика альтернативная энергетика
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации