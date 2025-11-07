Замена газу и дровам — какое энергетическое растение выращивают в Украине

Поля мискантуса. Фото: DW

Технологии биотоплива из энергетических растений уже давно используют в Европе. Украина тоже присоединилась к этой тенденции, делая ставку на мискантус — трехметровую траву, которая дает большое количество тепла при сжигании. Энергия, полученная от сухого мискантуса, на 20% превышает показатели древесины.

Это растение, происходящее из Азии и Африки, стало настоящим прорывом для стран, стремящихся к энергетической независимости, пишет DW.

Его часто называют "зеленым углем" из-за высокой калорийности и экологичности.

"Мискантус — это не просто трава, а энергетический инструмент будущего", — говорят ученые.

Как Украина начала отапливать биотопливом

Первый шаг к использованию мискантуса в отоплении сделал Институт биоэнергетических культур в Киеве еще 15 лет назад. Там начали выращивать сорт "Прометей" и тестировать его как топливо.

"Когда мы перешли на биотопливо, экономия составила в три раза больше, чем на газе", — рассказал представитель учреждения Александр Ганженко.

Сегодня мискантус активно рассматривают для отопления общественных зданий и частных объектов. Для бюджетных учреждений он позволяет сократить расходы почти вдвое.

Европейский опыт биоэнергетики

Европа давно сделала ставку на экологичное топливо. В Германии, Ирландии, Великобритании и Франции мискантус считают углеродно нейтральным, ведь он поглощает больше CO₂, чем выделяет при сжигании.

Из-за дефицита земель для выращивания Европа все чаще закупает сырье в других странах, в том числе и в Украине. Это открывает перед нашими аграриями новые рынки сбыта и возможность заработка.

Украинские поля с энергетической травой

Одним из пионеров этого дела стал аграрий из Житомирской области Вадим Кричковский. В 2022 году он высадил первые 65 гектаров мискантуса, а сегодня имеет более 200 гектаров плантаций.

"Три года назад все смеялись, а теперь у нас заказчики по всей стране", — рассказал соучредитель компании "Мискантус Технолоджи".

Около 80% урожая предприятие экспортирует в Европу, а остальное использует для собственного производства пеллет.

Потенциал и преимущества мискантуса

Из одной тонны сухого сырья производят пеллеты, выделяющие на 20% больше энергии, чем древесина. Такое количество биомассы может заменить 500 кубометров природного газа.

Мискантус не требует плодородной почвы — он прекрасно растет даже на истощенных землях, улучшая их структуру и обогащая органикой. Это делает культуру не только прибыльной, но и экологически полезной.

Будущее зеленой энергетики в Украине

Сегодня мискантус постепенно переходит из разряда экспериментов в промышленное выращивание. Украинские общины все активнее рассматривают его как реальную альтернативу дорогому газу.

Если государство поддержит развитие таких проектов, через несколько лет Украина сможет не только уменьшить энергозависимость, но и стать экспортером "зеленого тепла" в Европу.

"Энергетика будущего — в поле, а не в трубе", — заключают эксперты.

