Заміна газу і дровам — яку енергетичну рослину вирощують в Україні

Технології біопалива з енергетичних рослин уже давно використовують у Європі. Україна теж долучилась до цієї тенденції, роблячи ставку на міскантус — триметрову траву, яка дає велику кількість тепла при спалюванні. Енергія, отримана від сухого міскантусу, на 20% перевищує показники деревини.

Ця рослина, що походить з Азії та Африки, стала справжнім проривом для країн, які прагнуть енергетичної незалежності, пише DW.

Її часто називають "зеленим вугіллям" через високу калорійність і екологічність.

"Міскантус — це не просто трава, а енергетичний інструмент майбутнього", — кажуть вчені.

Як Україна почала опалювати біопаливом

Перший крок до використання міскантусу в опаленні зробив Інститут біоенергетичних культур у Києві ще 15 років тому. Там почали вирощувати сорт "Прометей" і тестувати його як паливо.

"Коли ми перейшли на біопаливо, економія становила утричі більше, ніж на газі", — розповів представник установи Олександр Ганженко.

Сьогодні міскантус активно розглядають для опалення громадських будівель і приватних об’єктів. Для бюджетних установ він дозволяє скоротити витрати майже вдвічі.

Європейський досвід біоенергетики

Європа давно зробила ставку на екологічне паливо. У Німеччині, Ірландії, Великій Британії та Франції міскантус вважають вуглецево нейтральним, адже він поглинає більше CO₂, ніж виділяє при спалюванні.

Через дефіцит земель для вирощування Європа все частіше закуповує сировину в інших країнах, зокрема й в Україні. Це відкриває перед нашими аграріями нові ринки збуту та можливість заробітку.

Українські поля з енергетичною травою

Одним із піонерів цієї справи став аграрій із Житомирщини Вадим Кричковський. У 2022 році він висадив перші 65 гектарів міскантусу, а сьогодні має понад 200 гектарів плантацій.

"Три роки тому всі сміялися, а тепер у нас замовники по всій країні", — розповів співзасновник компанії "Міскантус Технолоджи".

Близько 80% урожаю підприємство експортує до Європи, а решту використовує для власного виробництва пелет.

Потенціал і переваги міскантусу

З однієї тонни сухої сировини виробляють пелети, що виділяють на 20% більше енергії, ніж деревина. Така кількість біомаси може замінити 500 кубометрів природного газу.

Міскантус не потребує родючого ґрунту — він чудово росте навіть на виснажених землях, покращуючи їхню структуру й збагачуючи органікою. Це робить культуру не лише прибутковою, а й екологічно корисною.

Майбутнє зеленої енергетики в Україні

Сьогодні міскантус поступово переходить із розряду експериментів у промислове вирощування. Українські громади все активніше розглядають його як реальну альтернативу дорогому газу.

Якщо держава підтримає розвиток таких проєктів, через кілька років Україна зможе не лише зменшити енергозалежність, а й стати експортером "зеленого тепла" до Європи.

"Енергетика майбутнього — у полі, а не в трубі", — підсумовують експерти.

