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Главная Индустрии Впервые за три месяца — что произошло с ценами на газ в ЕС

Впервые за три месяца — что произошло с ценами на газ в ЕС

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Дата публикации 25 июля 2025 17:55
Цены на газ в Европе — почему стоимость голубого топлива снизилась до минимума
Наземное оборудование газохранилища. Фото: УНИАН

Европейские рынки отреагировали на информацию о новых поставках сжиженного топлива. Так, цены на газ в Европе в пятницу, 25 июля, резко снизились.

Об этом сообщает профильное издание ExPro.

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Как изменились цены на газ на европейском рынке

Фьючерсные цены на природный газ на нидерландском хабе TTF упали до уровня 31,92 евро/МВт-ч. Как отмечается, впервые с конца апреля 2025 года цены на газ снизились до показателя ниже 32 евро/МВт-ч.

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Цены на газ на рынке в ЕС. Скриншот: ICE

Природный газ на европейском рынке дешевеет по ряду причин. Так, на стоимость топлива влияет:

  • техническая торговля;
  • возобновление поставок газа из Норвегии, поскольку завершились технические работы на месторождении Troll;
  • на рынке должен увеличиться объем природного сжиженного газа (LNG), ведь европейские терминалы ждут прибытия 18 танкеров.

"Спрос на газ для генерации электроэнергии в Европе может уменьшиться из-за роста производства атомной и солнечной энергии, поскольку прогнозируется теплая и безоблачная погода", — говорится в сообщении.

Тем временем страны Европейского Союза (ЕС) продолжают подготовку к предстоящему отопительному сезону и закачивают газ в хранилища. Известно, что по состоянию на 23 июля они заполнены на 66%.

Некоторые страны, например Нидерланды, планируют заполнить хранилища на 90% раньше 1 ноября. Однако члены организации договорились, что заниматься этим процессом можно до 1 декабря.

О чем еще стоит знать

Из-за полномасштабной войны с россиянами Украина с декабря 2024 года потеряла до 50% собственной добычи газа. Целями для оккупантов были как государственные, так и частные компании. Как отмечал ранее нардеп Сергей Нагорняк, чтобы восстановить предыдущий уровень добычи газа, понадобятся время и большие инвестиции.

Напомним, 22 июля российские военные нанесли массированные удары по объектам украинской газовой инфраструктуры. Часть из них получила повреждения. Узнавайте также, почему российский Газпром должен выплатить Нафтогазу более 1 млрд долларов.

цены на газ Европейский союз газ цены фьючерсы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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