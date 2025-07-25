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Головна Індустрії Вперше за три місяці — що сталося з цінами на газ в ЄС

Вперше за три місяці — що сталося з цінами на газ в ЄС

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Дата публікації: 25 липня 2025 17:55
Ціни на газ в Європі — чому вартіть блакитного палива знизилася до мінімуму
Наземне обладнання газосховища. Фото: УНІАН

Європейські ринки відреагували на інформацію щодо нових поставок зрідженого палива. Так, ціни на газ у Європі у п'ятницю 25 липня, різко знизилися.

Про це повідомляє профільне видання ExPro.

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Як змінилися ціни на газ на європейському ринку

Ф’ючерсні ціни на природний газ на нідерландському хабі TTF впали до рівня 31,92 євро/МВт-год. Як зазначається, вперше з кінця квітня 2025 року, ціни на газ знизилися до показника нижче 32 євро/МВт-год. 

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Ціни на газ на ринку в ЄС. Скриншот: ICE

Природний газ на європейському ринку дешевшає через низку причин. Так, на вартість палива впливає: 

  • технічна торгівля;
  • відновлення поставок газу з Норвегії, оскільки завершилися технічні роботи на родовищі Troll;
  • на ринку має збільшитися об'єм природного зрідженого газу (LNG), адже європейські термінали чекають на прибуття 18 танкерів.

"Попит на газ для генерації електроенергії в Європі може зменшитися через зростання виробництва атомної та сонячної енергії, оскільки прогнозується тепла та безхмарна погода", — йдеться у повідомленні. 

Тим часом країни Європейського Союзу (ЄС) продовжують підготовку до майбутнього опалювального сезону та закачують газ до сховищ. Відомо, що станом на 23 липня вони заповнені на 66%.

Деякі країни, наприклад Нідерланди, планують заповнити сховища на 90% раніше 1 листопада. Однак члени організації домовилися, що займатися цим процесом можна до 1 грудня.

Про що ще варто знати 

Через повномасштабну війну з росіянами Україна з грудня 2024 року втратила до 50% власного видобутку газу. Цілями для окупантів були як державні, так і приватні компанії. Як зазначав раніше нардеп Сергій Нагорняк, щоб відновити попередній рівень видобутку газу знадобляться час та великі інвестиції. 

Нагадаємо, 22 липня російські військові завдали масованих ударів по об'єктах української газової інфраструктури. Частина з них отримала пошкодження. Дізнавайтесь також, чому російський Газпром має виплатити Нафтогазу понад 1 млрд доларів.  

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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