Графики подачи воды в Украине — что об этом известно

Вода по графику — в каких городах и почему могут ввести
В Украине в ближайшем десятилетии может начаться водный кризис. Из-за этого жители некоторых городов будут получать воду по графику.
Как заявил журналистам "Суспільного" глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин, наибольшие проблемы могут возникнуть на юге страны.
Что происходит
По словам Сергея Сухомлина, сейчас Украина по международным исследованиям занимает 23-24 место в мире по уровню обеспечения водой.
"Мы — на последнем месте в Европе, и ситуация не улучшается", — сказал Сергей Сухомлин.
Он пояснил, что запасы питьевой воды наша страна формирует из рек, которые берут свое начало с территорий других государств. И если где-то произойдут климатические или политические изменения — это поставит под угрозу получение транзитных вод.
В то же время подземные воды быстро истощаются: дождевой воды уже мало для пополнения водоносных горизонтов, поэтому источники массово пересыхают в Одессе и близлежащих населенных пунктах.
"Добывать воду из-под земли становится все сложнее", — подчеркнул он.
Параллельно с дефицитом ухудшается и качество воды. Так, в Украине только 32% сточных вод полноценно очищают.
Ожидается, что в конце этого лета Госагентство по восстановлению сдаст в эксплуатацию Николаевский водопровод. Этот объект частично решит водную проблему в соседних регионах, а сэкономленные деньги отдадут на финансирование других водных проектов в Одесской области.
Напомним также, что в теплое время года украинцы чаще пользуются водой, поэтому платят больше за водоснабжение. Но существуют способы, благодаря которым на платежках можно сэкономить. Узнавайте также, сколько стоит пробурить скважину на собственной земле.
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