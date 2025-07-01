Графики подачи воды в Украине — что об этом известно

Люди набирают воду. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в ближайшем десятилетии может начаться водный кризис. Из-за этого жители некоторых городов будут получать воду по графику.

Как заявил журналистам "Суспільного" глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин, наибольшие проблемы могут возникнуть на юге страны.

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Что происходит

По словам Сергея Сухомлина, сейчас Украина по международным исследованиям занимает 23-24 место в мире по уровню обеспечения водой.

"Мы — на последнем месте в Европе, и ситуация не улучшается", — сказал Сергей Сухомлин.

Он пояснил, что запасы питьевой воды наша страна формирует из рек, которые берут свое начало с территорий других государств. И если где-то произойдут климатические или политические изменения — это поставит под угрозу получение транзитных вод.

В то же время подземные воды быстро истощаются: дождевой воды уже мало для пополнения водоносных горизонтов, поэтому источники массово пересыхают в Одессе и близлежащих населенных пунктах.

"Добывать воду из-под земли становится все сложнее", — подчеркнул он.

Параллельно с дефицитом ухудшается и качество воды. Так, в Украине только 32% сточных вод полноценно очищают.

Ожидается, что в конце этого лета Госагентство по восстановлению сдаст в эксплуатацию Николаевский водопровод. Этот объект частично решит водную проблему в соседних регионах, а сэкономленные деньги отдадут на финансирование других водных проектов в Одесской области.

Напомним также, что в теплое время года украинцы чаще пользуются водой, поэтому платят больше за водоснабжение. Но существуют способы, благодаря которым на платежках можно сэкономить. Узнавайте также, сколько стоит пробурить скважину на собственной земле.