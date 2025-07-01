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Главная Индустрии Вода по графику — в каких городах и почему могут ввести

Вода по графику — в каких городах и почему могут ввести

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 21:11
Графики подачи воды в Украине — что об этом известно
Люди набирают воду. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в ближайшем десятилетии может начаться водный кризис. Из-за этого жители некоторых городов будут получать воду по графику.

Как заявил журналистам "Суспільного" глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин, наибольшие проблемы могут возникнуть на юге страны.

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Что происходит

По словам Сергея Сухомлина, сейчас Украина по международным исследованиям занимает 23-24 место в мире по уровню обеспечения водой.

"Мы — на последнем месте в Европе, и ситуация не улучшается", — сказал Сергей Сухомлин.

Он пояснил, что запасы питьевой воды наша страна формирует из рек, которые берут свое начало с территорий других государств. И если где-то произойдут климатические или политические изменения — это поставит под угрозу получение транзитных вод.

В то же время подземные воды быстро истощаются: дождевой воды уже мало для пополнения водоносных горизонтов, поэтому источники массово пересыхают в Одессе и близлежащих населенных пунктах.

"Добывать воду из-под земли становится все сложнее", — подчеркнул он.

Параллельно с дефицитом ухудшается и качество воды. Так, в Украине только 32% сточных вод полноценно очищают.

Ожидается, что в конце этого лета Госагентство по восстановлению сдаст в эксплуатацию Николаевский водопровод. Этот объект частично решит водную проблему в соседних регионах, а сэкономленные деньги отдадут на финансирование других водных проектов в Одесской области.

Напомним также, что в теплое время года украинцы чаще пользуются водой, поэтому платят больше за водоснабжение. Но существуют способы, благодаря которым на платежках можно сэкономить. Узнавайте также, сколько стоит пробурить скважину на собственной земле.

вода ограничения график
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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