Графіки подання води в Україні — що про це відомо

Люди набирають воду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у найближчому десятилітті може розпочатися водна криза. Через це жителі деяких міст отримуватимуть воду за графіком.

Як заявив журналістам "Суспільного" очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, найбільші проблеми можуть виникнути на півдні країни.

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За словами Сергія Сухомлина, зараз Україна за міжнародними дослідженнями посідає 23-24 місце у світі за рівнем забезпечення водою.

"Ми на останньому місці в Європі, і ситуація не покращується", — сказав Сергій Сухомлин.

Він пояснив, що запаси питної води наша країна формує з річок, які беруть свій початок з територій інших держав. І якщо десь стануться кліматичні чи політичні зміни — це поставить під загрозу отримання транзитних вод.

Водночас підземні води швидко виснажуються: дощової води, як правило, замало для поповнення водоносних горизонтів, тому джерела масово пересихають в Одесі та прилеглих населених пунктах.

"Добувати воду з-під землі стає дедалі складніше", — підкреслив він.

Паралельно з дефіцитом погіршується і якість води. Так, в Україні лише 32% стічних вод повноцінно очищують.

Очікується, що наприкінці цього літа Держагентство з відновлення здасть в експлуатацію Миколаївський водогін. Цей об'єкт частково розв'яже водну проблему в сусідніх регіонах, а зекономлені гроші віддадуть на фінансування інших водних проєктів в Одеській області.

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