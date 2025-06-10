Маріуполь може залишитися без питної води — що відбувається в окупованому місті

Склянка з водою. Фото: Pexels

Гуманітарна катастрофа в Маріуполі — це реальна перспектива, враховуючи ситуацію з цінами на фасовану воду. Російські окупанти подають у водопровід засмічений ресурс, непридатний для використання.

Про це розповів в.о. голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз в ефірі Ранок.LIVE.

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Яка ситуація з питною водою в Маріуполі

Водосховище в Маріуполі міліє, а росіяни навіть не підключили очисні споруди. Як результат — у приватні будинки і квартири надходила брудна вода, з мулом і сміттям. Про допустиму якість мова взагалі не йшла. Мешканцям доводилося тоннами спускати ресурс в очікуванні чистої води.

"Ситуація зараз критична. В Маріуполі подають воду тричі на день. Ми повернулися до ситуації, коли вода є по годинам. Люди відчувають нестачу, а на бутильовану воду, яку завозять у місто, ціни ростуть через величезний попит", — констатував Пікуз.

Забруднену воду з труб неможливо використовувати навіть як технічну. Натомість вартість фасованої води зросла: в Маріуполі ціна становить до 10 рублів за літр, у Донецьку — 7 рублів (у 2024 році було 4 рублі/л).

Очікувано, росіяни не поспішають вирішувати проблему. Окупанти годують людей обіцянками щодо "будівництва водопроводу з Павлополя". Але чекати цього доведеться років п'ять.

Через спеку ситуація погіршується, бо вода у водосховищі швидко випаровується. Вадим Пікуз не виключає настання гуманітарної катастрофи до 2026 року — місто може взагалі залишитися без питної води.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, російські окупанти планують знести близько 10 тисяч приватних будинків у Маріуполі. Серед них — історичні будівлі. Передбачається, що місце хочуть звільнити під нові житлові комплекси, які продаватимуть громадянам Росії.

Також ми писали, що в Криму продовжують міліти водосховища. За травень втрачено 11 млн кубометрів води, натомість окупаційна адміністрація не поспішає вирішувати проблему. Це загрожує гуманітарною катастрофою у Севастополі.