Мариуполь может остаться без питьевой воды — что происходит в оккупированном городе

Стакан с водой. Фото: Pexels

Гуманитарная катастрофа в Мариуполе — это реальная перспектива, учитывая ситуацию с ценами на фасованную воду. Российские оккупанты подают в водопровод засоренный ресурс, непригодный для использования.

Об этом рассказал и.о. председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз в эфире Ранок.LIVE.

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Какая ситуация с питьевой водой в Мариуполе

Водохранилище в Мариуполе мелеет, а россияне даже не подключили очистные сооружения. Как результат — в частные дома и квартиры поступала грязная вода, с илом и мусором. О допустимом качестве речь вообще не шла. Жильцам приходилось тоннами спускать ресурс в ожидании чистой воды.

"Ситуация сейчас критическая. В Мариуполе подают воду трижды в день. Мы вернулись к ситуации, когда вода есть по часам. Люди испытывают недостаток, а на бутилированную воду, которую завозят в город, цены растут из-за огромного спроса", — констатировал Пикуз.

Загрязненную воду из труб невозможно использовать даже как техническую. Зато стоимость фасованной воды выросла: в Мариуполе цена составляет до 10 рублей за литр, в Донецке — 7 рублей (в 2024 году было 4 рубля/л).

Ожидаемо, россияне не спешат решать проблему. Оккупанты кормят людей обещаниями о "строительстве водопровода из Павлополя". Но ждать этого придется лет пять.

Из-за жары ситуация ухудшается, потому что вода в водохранилище быстро испаряется. Вадим Пикуз не исключает наступления гуманитарной катастрофы до 2026 года — город может вообще остаться без питьевой воды.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, российские оккупанты планируют снести около 10 тысяч частных домов в Мариуполе. Среди них — исторические здания. Предполагается, что место хотят освободить под новые жилые комплексы, которые будут продавать гражданам России.

Также мы писали, что в Крыму продолжают мелеть водохранилища. За май потеряно 11 млн кубометров воды, но оккупационная администрация не спешит решать проблему. Это грозит гуманитарной катастрофой в Севастополе.