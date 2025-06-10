Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Война Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииПогодаВойскоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноЕвровидение1ШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмПромоРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияХроникиКухняЕвровидениеАвтоЭксклюзивТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика В Мариуполе критический дефицит питьевой воды — что происходит

В Мариуполе критический дефицит питьевой воды — что происходит

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 10:05
Мариуполь может остаться без питьевой воды — что происходит в оккупированном городе
Стакан с водой. Фото: Pexels

Гуманитарная катастрофа в Мариуполе — это реальная перспектива, учитывая ситуацию с ценами на фасованную воду. Российские оккупанты подают в водопровод засоренный ресурс, непригодный для использования.

Об этом рассказал и.о. председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какая ситуация с питьевой водой в Мариуполе

Водохранилище в Мариуполе мелеет, а россияне даже не подключили очистные сооружения. Как результат — в частные дома и квартиры поступала грязная вода, с илом и мусором. О допустимом качестве речь вообще не шла. Жильцам приходилось тоннами спускать ресурс в ожидании чистой воды.

"Ситуация сейчас критическая. В Мариуполе подают воду трижды в день. Мы вернулись к ситуации, когда вода есть по часам. Люди испытывают недостаток, а на бутилированную воду, которую завозят в город, цены растут из-за огромного спроса", — констатировал Пикуз.

Загрязненную воду из труб невозможно использовать даже как техническую. Зато стоимость фасованной воды выросла: в Мариуполе цена составляет до 10 рублей за литр, в Донецке — 7 рублей (в 2024 году было 4 рубля/л).

Ожидаемо, россияне не спешат решать проблему. Оккупанты кормят людей обещаниями о "строительстве водопровода из Павлополя". Но ждать этого придется лет пять.

Из-за жары ситуация ухудшается, потому что вода в водохранилище быстро испаряется. Вадим Пикуз не исключает наступления гуманитарной катастрофы до 2026 года — город может вообще остаться без питьевой воды.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, российские оккупанты планируют снести около 10 тысяч частных домов в Мариуполе. Среди них — исторические здания. Предполагается, что место хотят освободить под новые жилые комплексы, которые будут продавать гражданам России.

Также мы писали, что в Крыму продолжают мелеть водохранилища. За май потеряно 11 млн кубометров воды, но оккупационная администрация не спешит решать проблему. Это грозит гуманитарной катастрофой в Севастополе.

Мариуполь вода цены оккупация водохранилище
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации