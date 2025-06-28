Криниця чи свердловина — скільки коштує забезпечити себе водою у 2025

Людина тримає гроші в руці. Фото: Unsplash

Вода — це основа для комфортного життя. Без неї неможливо поливати рослини чи просто займатися повсякденними справами. Якщо на земельній ділянці немає централізованого водопостачання, власнику доведеться шукати альтернативу — копати криницю або бурити свердловину.

Про те, скільки коштує забезпечити приватний будинок водою у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що краще — криниця чи свердловина

Все залежить від глибини водоносного шару, типу ґрунту, обсягу споживання води та фінансових можливостей. Криниця підходить для дачі чи сезонного використання, якщо вода близько до поверхні. Свердловина — дорожче, але забезпечить постійне водопостачання цілий рік.

Криниці зазвичай не глибші за 15–20 метрів. Їх можна викопати вручну або з допомогою техніки. Вони бувають кількох типів:

Копані — з бетонними кільцями або камінням. Абіссінські — вузькі трубчасті конструкції для мілких вод.

До переваг криниці можна віднести простоту будівництва, доступну ціну та швидке отримання води. Серед недоліків можна виділити: ризик пересихання влітку, можливе забруднення, потреба в регулярному очищенні.

Свердловина дозволяє добратися до глибоких, чистих водних шарів. Вона забезпечує постійний напір та якісну воду — навіть для будинку з опаленням чи великим городом. Але це коштує дорожче, потребує дозволів (особливо для артезіанської свердловини) та залучення спеціалістів.

Скільки коштує забезпечити свій дім водою у 2025 році

Вартість робіт залежить від багатьох факторів. У 2025 році, в середньому, це:

Криниця:

Глибина: 8–15 м. Ціна: 1000–1500 грн за кільце. Загальна вартість: 15 000–40 000 грн.

Свердловина:

Глибина: 20–50 м. Ціна: 1200–1800 грн за метр. Загальна вартість: 25 000–60 000 грн.

Артезіанська свердловина:

Глибина: 50–150 м. Ціна: 1200–2000 грн за метр. Загальна вартість: 70 000–150 000 грн.

Ціни залежать від глибини, ґрунту, обраної технології та виконавців. Також треба врахувати додаткові витрати на помпи, фільтри, утеплення тощо.

Виходить, що криниця — простий і дешевий варіант для дачі чи домогосподарств, які використовують воду в мінімальній кількості. Свердловина — дорожча, але надійна інвестиція для постійного проживання.

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Також ми розповідали, що часто виникають конфлікти через платний доступ до орендованих водойм, адже тимчасові власники забороняють рибалити без оплати.