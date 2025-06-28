Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Собственная вода на участке — сколько стоит колодец и скважина

Собственная вода на участке — сколько стоит колодец и скважина

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 07:15
Колодец или скважина — сколько стоит обеспечить себя водой в 2025
Человек держит деньги в руке. Фото: Unsplash
Ключові моменти Что лучше — колодец или скважина Сколько стоит обеспечить свой дом водой в 2025 году

Вода — это основа для комфортной жизни. Без нее невозможно поливать растения или просто заниматься повседневными делами. Если на земельном участке нет централизованного водоснабжения, владельцу придется искать альтернативу — копать колодец или бурить скважину.

О том, сколько стоит обеспечить частный дом водой в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что лучше — колодец или скважина

Все зависит от глубины водоносного слоя, типа почвы, объема потребления воды и финансовых возможностей. Колодец подходит для дачи или сезонного использования, если вода близко к поверхности. Скважина — дороже, но обеспечит постоянное водоснабжение круглый год.

Реклама

Колодцы обычно не глубже 15-20 метров. Их можно выкопать вручную или с помощью техники. Они бывают нескольких типов:

  1. Копаные — с бетонными кольцами или камнями.
  2. Абиссинские — узкие трубчатые конструкции для мелких вод.

К преимуществам колодца можно отнести простоту строительства, доступную цену и быстрое получение воды. Среди недостатков можно выделить: риск пересыхания летом, возможное загрязнение, потребность в регулярной очистке.

Реклама

Скважина позволяет добраться до глубоких, чистых водных слоев. Она обеспечивает постоянный напор и качественную воду — даже для дома с отоплением или большим огородом. Но это стоит дороже, требует разрешений (особенно для артезианской скважины) и привлечения специалистов.

Сколько стоит обеспечить свой дом водой в 2025 году

Стоимость работ зависит от многих факторов. В 2025 году, в среднем, это:

  • Колодец:
  1. Глубина: 8-15 м.
  2. Цена: 1000-1500 грн за кольцо.
  3. Общая стоимость: 15 000-40 000 грн.
  • Скважина:
  1. Глубина: 20-50 м.
  2. Цена: 1200-1800 грн за метр.
  3. Общая стоимость: 25 000-60 000 грн.
  • Артезианская скважина:
  1. Глубина: 50-150 м.
  2. Цена: 1200-2000 грн за метр.
  3. Общая стоимость: 70 000-150 000 грн.

Цены зависят от глубины, грунта, выбранной технологии и исполнителей. Также надо учесть дополнительные расходы на помпы, фильтры, утепление и тому подобное.

Получается, что колодец — простой и дешевый вариант для дачи или домохозяйств, которые используют воду в минимальном количестве. Скважина — более дорогая, но надежная инвестиция для постоянного проживания.

Ранее мы писали, что иногда жители, проживающие возле водоемов, устанавливают заборы, ограничивая доступ к берегу. Однако такие действия могут вызвать возмущение других жителей населенного пункта.

Также мы рассказывали, что часто возникают конфликты из-за платного доступа к арендованным водоемам, ведь временные владельцы запрещают рыбачить без оплаты.

земля водоснабжение вода артезианские скважины скважина
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации