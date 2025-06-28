Колодец или скважина — сколько стоит обеспечить себя водой в 2025

Человек держит деньги в руке. Фото: Unsplash

Вода — это основа для комфортной жизни. Без нее невозможно поливать растения или просто заниматься повседневными делами. Если на земельном участке нет централизованного водоснабжения, владельцу придется искать альтернативу — копать колодец или бурить скважину.

О том, сколько стоит обеспечить частный дом водой в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что лучше — колодец или скважина

Все зависит от глубины водоносного слоя, типа почвы, объема потребления воды и финансовых возможностей. Колодец подходит для дачи или сезонного использования, если вода близко к поверхности. Скважина — дороже, но обеспечит постоянное водоснабжение круглый год.

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Колодцы обычно не глубже 15-20 метров. Их можно выкопать вручную или с помощью техники. Они бывают нескольких типов:

Копаные — с бетонными кольцами или камнями. Абиссинские — узкие трубчатые конструкции для мелких вод.

К преимуществам колодца можно отнести простоту строительства, доступную цену и быстрое получение воды. Среди недостатков можно выделить: риск пересыхания летом, возможное загрязнение, потребность в регулярной очистке.

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Скважина позволяет добраться до глубоких, чистых водных слоев. Она обеспечивает постоянный напор и качественную воду — даже для дома с отоплением или большим огородом. Но это стоит дороже, требует разрешений (особенно для артезианской скважины) и привлечения специалистов.

Сколько стоит обеспечить свой дом водой в 2025 году

Стоимость работ зависит от многих факторов. В 2025 году, в среднем, это:

Колодец:

Глубина: 8-15 м. Цена: 1000-1500 грн за кольцо. Общая стоимость: 15 000-40 000 грн.

Скважина:

Глубина: 20-50 м. Цена: 1200-1800 грн за метр. Общая стоимость: 25 000-60 000 грн.

Артезианская скважина:

Глубина: 50-150 м. Цена: 1200-2000 грн за метр. Общая стоимость: 70 000-150 000 грн.

Цены зависят от глубины, грунта, выбранной технологии и исполнителей. Также надо учесть дополнительные расходы на помпы, фильтры, утепление и тому подобное.

Получается, что колодец — простой и дешевый вариант для дачи или домохозяйств, которые используют воду в минимальном количестве. Скважина — более дорогая, но надежная инвестиция для постоянного проживания.

Ранее мы писали, что иногда жители, проживающие возле водоемов, устанавливают заборы, ограничивая доступ к берегу. Однако такие действия могут вызвать возмущение других жителей населенного пункта.

Также мы рассказывали, что часто возникают конфликты из-за платного доступа к арендованным водоемам, ведь временные владельцы запрещают рыбачить без оплаты.