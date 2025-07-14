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Вода, которая лечит — где в Украине есть термальные источники

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 06:20
Термальные источники Украины — в каких регионах искать лечебную воду
Термальный источник. Фото иллюстративное: Pixabay

Термальные источники — это уникальные природные богатства с лечебным действием. Горячие минеральные воды, насыщенные солями и микроэлементами, можно найти не только в Венгрии или Исландии, но и в нашей стране.

Новини.LIVE рассказывают, где в Украине расположены термальные источники.

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Закарпатье — главный центр термальных источников

В этом регионе самые большие запасы подземных термальных вод, поэтому именно сюда идут миллионы туристов как из Украины, так и из-за рубежа. Самыми популярными центрами термальных источников являются:

  • Береговое (Закарпатская область) — известное кремниево-азотно-углекисло-углекисло-хлоридно-натриевой водой, добываемой из гейзера на глубине около 1 080 м. Температура родниковой воды достигает 55°C, в бассейнах охлаждается до 33°C. Рекомендуется для оздоровления суставов, нервной системы, сердца, опорно-двигательной системы и мочеполовой системы
  • Косонь (Береговский район) — здесь функционируют 7 термальных бассейнов с температурой до 38-40°C, которая содержит железо, натрий, калий, фтор, цинк — эффективна при дерматологических, сердечно-сосудистых и травматических нарушениях.
  • Велятино (Хустский район) — село с термальной водой температурой 36-58°C (в бассейнах - 36-38°C), богатой йодом и железом. Источники используют для терапии нервной, сердечно-сосудистой, гинекологической систем, опорно-двигательного аппарата.
  • Долгое (Иршавский район) — известно уникальными йодо-бромными и метановыми источниками. Термальные воды добываются из глубокой скважины и имеют температуру 36-39°C. Эти воды используются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, эндокринной системы и обмена веществ.
  • Виноградов (Закарпатская область) — термальная вода добывается из скважины с глубины 961 м и на выходе имеет температуру 39°С. Химический состав: углекислая борная бромная кремниевая железистая хлоридно-натриевая вода слабокислая с высокой степенью минерализации.

Геотермальные источники есть также в селе Счастливцево Генического района Херсонской области. Кроме того, в том же регионе вблизи села Облой находится уникальный природный гейзер, который по своему химическому составу ничем не уступает знаменитому Мертвому морю, а также не имеет аналогов во всей Европе. Однако, к сожалению, эта территория сейчас оккупирована россиянами, поэтому украинцы не имеют к ней доступа.

Ранее мы писали о термальных курортах Закарпатья.

Также узнавайте, какие природные ресурсы скрывает дно Черного моря.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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