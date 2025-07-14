Термальні джерела України — в яких регіонах шукати воду, що лікує

Термальне джерело. Фото ілюстративне: Pixabay

Термальні джерела — це унікальні природні багатства з лікувальною дією. Гарячі мінеральні води, насичені солями та мікроелементами, можна знайти не лише в Угорщині чи Ісландії, а й в нашій країні.

Новини.LIVE розповідають, де в Україні розташовані термальні джерела.

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У цьому регіоні найбільші запаси підземних термальних вод, тому саме сюди йдуть мільйони туристів як з України, так і з-за кордону. Найпопулярнішими осередками термальних джерел є:

Берегове (Закарпатська область) — відоме кремнієво-азотно-вуглекисло-хлоридно-натрієвою водою, що видобувається з гейзера на глибині близько 1 080 м. Температура джерельної води сягає 55°C, в басейнах охолоджується до 33°C. Рекомендується для оздоровлення суглобів, нервової системи, серця, опорно-рухової системи та сечостатевої системи

Косонь (Берегівський район) — тут функціонують 7 термальних басейнів з температурою до 38‑40°C, яка містить залізо, натрій, калій, фтор, цинк — ефективна при дерматологічних, серцево-судинних і травматичних порушеннях.

Велятино (Хустський район) — село з термальною водою температурою 36‑58°C (у басейнах — 36‑38°C), багатою йодом та залізом. Джерела використовують для терапії нервової, серцево-судинної, гінекологічної систем, опорно-рухового апарату.

Довге (Іршавський район) — відоме унікальними йодо‑бромними та метанові джерелами. Термальні води добуваються з глибокої свердловини та мають температуру 36-39°C. Ці води використовуються для лікування серцево-судинних захворювань, опорно-рухового апарату, нервової системи, ендокринної системи та обміну речовин.

Виноградів (Закарпатська область) — термальна вода видобувається зі свердловини з глибини 961 м та на виході має температуру 39°С. Хімічний склад: вуглекисла борна бромна кремнієва залозиста хлоридно-натрієва вода слабокисла з високим ступенем мінералізації.

Геотермальні джерела є також в селі Щасливцеве Генічеського району Херсонської області. Крім того, у тому ж регіоні поблизу села Облої знаходиться унікальний природний гейзер, який за своїм хімічним складом нічим не поступається знаменитому Мертвому морю, а також не має аналогів у всій Європі. Проте, на жаль, ця територія зараз окупована росіянами, тому українці не мають до неї доступу.

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